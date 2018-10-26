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Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн
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Уволенная за расизм журналистка потребовала 50 миллионов долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Журналистка Мегин Келли, с которой руководство телеканала NBC расторгло контракт из-за расистского скандала, потребовала с компании 50 миллионов долларов. Об этом стало известно изданию TMZ.
По информации издания, годовая зарплата интервьюера составляла 25 миллионов долларов. До окончания трехлетнего контракта с телеканалом оставался год и 10 месяцев.
Ранее Variety сообщало, что отстаивать интересы Келли будет известный голливудский адвокат Брайан Фридман. В случае отказа NBC выплатить ей требуемую сумму, она подаст иск против телеканала.
25 октября NBC уволило журналистку из-за расистских комментариев относительно костюмов на хеллоуин, которые она сделала в прямом эфире двумя днями ранее. Несмотря на то что она принесла извинения, руководство посчитало дальнейшее сотрудничество с ней недопустимым.
Мегин Келли известна как интервьюер и телеведущая. В марте 2018 года она побеседовала с президентом России Владимиром Путиным. После записи Келли предположила, что российский лидер имеет некий компромат на Дональда Трампа. «Я думаю, что это связано с деньгами и делами Трампа с россиянами в 1990-х, его активах здесь, в Соединенных Штатах», — заявила она.
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