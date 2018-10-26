Говорившая с Путиным журналистка потребовала $50 млн

Уволенная за расизм журналистка потребовала 50 миллионов долларов

Журналистка Мегин Келли, с которой руководство телеканала NBC расторгло контракт из-за расистского скандала, потребовала с компании 50 миллионов долларов. Об этом стало известно изданию TMZ.

По информации издания, годовая зарплата интервьюера составляла 25 миллионов долларов. До окончания трехлетнего контракта с телеканалом оставался год и 10 месяцев.

Ранее Variety сообщало, что отстаивать интересы Келли будет известный голливудский адвокат Брайан Фридман. В случае отказа NBC выплатить ей требуемую сумму, она подаст иск против телеканала.

25 октября NBC уволило журналистку из-за расистских комментариев относительно костюмов на хеллоуин, которые она сделала в прямом эфире двумя днями ранее. Несмотря на то что она принесла извинения, руководство посчитало дальнейшее сотрудничество с ней недопустимым.