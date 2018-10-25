Тбилиси и китайский город Яньань намерены развивать побратимские связи 

Тбилиси, 25 октября /Синьхуа/ — Тбилиси и китайский город Яньань /провинция Шэньси/ сформируют отношения экономического сотрудничества и городов-побратимов, будут обмениваться опытом в сферах туризма, культуры, технологий, науки и образования. Документ об этом подписан сегодня здесь представителями сторон.
Документ позволит двум городам обменяться наилучшим опытом в разных сферах, отметил на подписании вице-мэр Тбилиси Илья Элошвили. В свою очередь, китайские гости назвали документ прекрасным шагом для начала новых отношений между двумя городами. —0—