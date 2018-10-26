Посылки с бомбами прошли через почту во Флориде 

Полиция проверяет здание почтового отделения в штате Флорида. В операции участвует подразделение по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств. В частности, работают кинологи с собаками.
Причиной повышенного внимания к почтовым отделениям стали посылки с самодельными взрывными устройствами внутри. Их на этой неделе получили миллиардер Джордж Сорос, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, экс-президент США Барак Обам, бывшей вице-президент Джо Байден, актер Роберт Де Ниро и другие противники Дональда Трампа.
Правоохранительные органы США полагают, что несколько посылок с самодельными взрывными устройствами прошли через центр по сортировке почты в американском городе Опа-Лока на юге Флориды. В полиции не уточняют, удалось ли выйти на след злоумышленника.
Как пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal, штат Флорида представляет наибольший оперативный интерес для следователей по делу об "опасных посылках".