Посылки с бомбами прошли через почту во Флориде

Полиция проверяет здание почтового отделения в штате Флорида. В операции участвует подразделение по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств. В частности, работают кинологи с собаками.

Правоохранительные органы США полагают, что несколько посылок с самодельными взрывными устройствами прошли через центр по сортировке почты в американском городе Опа-Лока на юге Флориды. В полиции не уточняют, удалось ли выйти на след злоумышленника.