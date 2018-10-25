Табачную белокрылку нашли в цветах из Италии

На официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» уточнили, что объект был обнаружен в срезах цветов, которые просматривали на фитосанитарном контрольном посту «ЛЦ „Западные Ворота“».

Отмечается, что табачная белокрылка была найдена в жизнеспособном состоянии, данный факт был подтвержден специально проведенной лабораторной экспертизой, которую провели сотрудники «Всероссийского центра карантина растений».

Срезы цветов, которые были заражены карантинным объектом, уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, проинформировали в пресс-службе Россельхознадзора

Ранее появилась информация о том, что Роскачество опубликовало итоги проверки молока, прошедшей на всей территории страны.