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Президент Румынии перенес операцию
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Президент Румынии перенес хирургическую операцию 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Bertrand Guay
Президент Румынии Клаус Йоханнис был госпитализирован в четверг для проведения хирургической операции, он уже может вернуться к выполнению своих обязанностей, сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент Румынии Клаус Йоханнис был госпитализирован в четверг, 25 октября, в Центральную военную больницу скорой медицинской помощи "Др. Карол Давила" для проведения хирургической операции на левом плече", — говорится в сообщении.
Операция была проведена успешно, в соответствии со всеми медицинскими протоколами, отмечают в администрации главы государства.
"С медицинской точки зрения, президент Румынии может выполнять свои обязанности", — подчеркивается в сообщении.
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