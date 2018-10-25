Ещё
На Донбассе признались в сохраняющемся наследии Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Донбассе признались в сохраняющемся наследии Украины 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Силовые структуры ДНР никак не могут привыкнуть работать по-новому. Спустя четыре года независимости силовые структуры только теперь начинают приучаться работать по новым правилам. Об этом корреспонденту АН на условиях анонимности рассказал сотрудник прокуратуры.
«Сотрудники полиции могут потребовать от экспертов заключение, не обосновывая законность своих требований», — пояснил он, комментируя ситуацию: «Многие еще никак не могут привыкнуть к новым правилам, и пытаются работать как было принято на Украине. А там чаще руководствовались традициями. Приходится требовать соблюдения законности».
По словам сотрудника прокуратуры, грешат работой по старинке больше старые кадры, которые работали еще при Украине. Впрочем, многих из них уже удалось переучить.
Объясняя сложившуюся ситуацию, представитель прокуратуры пояснил, что сейчас уже удалось переломить некогда функционировавшую систему. По его прикидкам украинские традиции организации процессуального производства сейчас сохраняются лишь в 70%.
«Вы поймите, Донецкая народная республика еще молодое государство», — пояснил силовик: «Тут и законодательство-то еще только формируется. Государству всего-то четыре года. Рано или поздно мы придем к идеалу. Работа в этом направлении идет».
Аргументы Недели: последние новости
Украинцев пугают отправкой российских военных кораблей в Азовское море по рекам Видео, как в Белоруссии девушка не пропустила кортеж Лукашенко Врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза пятимесячного ребенка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили
Онкобольные Сенчукова и Рыбин сделали заявление26
Израиль отказал России в военной просьбе1336
Прояснилась ситуация с ранением полицейского в голову16
«Пишу и плачу от боли»: Лобода обратилась к фанатам89
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение