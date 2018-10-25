На Донбассе признались в сохраняющемся наследии Украины

Силовые структуры ДНР никак не могут привыкнуть работать по-новому. Спустя четыре года независимости силовые структуры только теперь начинают приучаться работать по новым правилам. Об этом корреспонденту АН на условиях анонимности рассказал сотрудник прокуратуры

«Сотрудники полиции могут потребовать от экспертов заключение, не обосновывая законность своих требований», — пояснил он, комментируя ситуацию: «Многие еще никак не могут привыкнуть к новым правилам, и пытаются работать как было принято на Украине. А там чаще руководствовались традициями. Приходится требовать соблюдения законности».

По словам сотрудника прокуратуры, грешат работой по старинке больше старые кадры, которые работали еще при Украине. Впрочем, многих из них уже удалось переучить.

Объясняя сложившуюся ситуацию, представитель прокуратуры пояснил, что сейчас уже удалось переломить некогда функционировавшую систему. По его прикидкам украинские традиции организации процессуального производства сейчас сохраняются лишь в 70%.

«Вы поймите, Донецкая народная республика еще молодое государство», — пояснил силовик: «Тут и законодательство-то еще только формируется. Государству всего-то четыре года. Рано или поздно мы придем к идеалу. Работа в этом направлении идет».