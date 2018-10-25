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Белорусская почта выпустила марку к 100-летию комсомола
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Белорусская почта выпустила марку к 100-летию комсомола 

Мир24 1 час назад
В национальном художественном музее Минска прошла церемония гашения марки в честь 100-летия комсомольского движения, передает «МИР 24».
В основе дизайна марки — репродукция картины белорусского художника Виктора Протасени «Портрет студентки». На рисунке — девушка с комсомольским значком на лацкане держит в руках стопку книг. Номинал марки соответствует цене на пересылку простого письма на территории Беларуси. Всего выпущено 48 тысяч таких марок. «Это наша почтовая летопись. Это страница, которую мы дарим всем тем, кто еще чувствует себя в душе комсомольцем. Все еще молодым. И, собственно говоря, маленькое напоминание будущим поколениям о том, что это явление было. И оно для нас не пустой звук», — рассказал первый замминистра связи и информации Дмитрий Шедко.
Также в эти дни в музее проходит выставка «Юность комсомольская». На ней представлены произведения скульптуры, живописи и графики, отражающие историю комсомольского движения.
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