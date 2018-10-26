ОБСЕ не обнаружила российского вмешательства в Донбассе

ОБСЕ не обнаружила «российского военного присутствия» в Донбассе

Так, отвечая на вопрос журналистов о позиции ОБСЕ по поводу "вмешательства России в события на востоке Украины", Александр Хуг заявил, что сотрудники СММ, постоянно присутствующие на Донбассе, "не увидели прямых доказательств российского вмешательства".

Впрочем, по словам Хуга, в Донбассе действительно можно увидеть людей в военной форме с российскими флагами и иной атрибутикой. "Но такую форму можно купить в любом месте. Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других. Но также России", — сказал Хуг.