ОБСЕ не обнаружила российского вмешательства в Донбассе

У специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине нет доказательств того, что российские военные присутствуют на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил заместитель председателя СММ, швейцарский юрист и военный Александр Хуг в интервью американскому изданию Foreign Policy.
Так, отвечая на вопрос журналистов о позиции ОБСЕ по поводу "вмешательства России в события на востоке Украины", Александр Хуг заявил, что сотрудники СММ, постоянно присутствующие на Донбассе, "не увидели прямых доказательств российского вмешательства".
Впрочем, по словам Хуга, в Донбассе действительно можно увидеть людей в военной форме с российскими флагами и иной атрибутикой. "Но такую форму можно купить в любом месте. Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других. Но также России", — сказал Хуг.
Заявление Хуга, чья четырехлетняя наблюдательная миссия заканчивается в октябре, вызвало острую реакцию в Киеве. К примеру, вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко назвала слова Хуга "нелепым и неудачным заявлением". Отдельные украинские депутаты и журналисты в своих комментариях опустились до прямых оскорблений в адрес представителя ОБСЕ.