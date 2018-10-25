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В ЛНР начал работу Верховный суд
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В ЛНР начал работу Верховный суд 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Луганской народной республике начал работу Верховный суд в соответствии с указом главы ЛНР Леонида Пасечника.
«Верховному Суду Луганской Народной Республики начать деятельность с 25.10.2018», — говорится в указе, опубликованном на сайте главы ЛНР.
Как отмечает ТАСС, Верховный суд состоит из 14 судей и является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам.
Ранее в ЛНР заявили о стягивании украинскими военными техники к линии соприкосновения.
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