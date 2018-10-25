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Конфликт из-за Азова и другие события четверга
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Главные события четверга 

Рамблер 2 часа назад

В Сочи обвалился мост на федеральной трассе

В Краснодарском крае обрушился 20-метровый участок трассы А-147 (Джубга-Сочи). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожное управление «Черноморье».

ЕС научит Россию ходить в Азовском море

Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю, предполагающую назначение «спецпосланника по Крыму и Донбассу» и ужесточение санкций против Москвы при обострении ситуации в регионе. Проблема заключается в том, что использование этой акватории регулируется двусторонним договором между Москвой и Киевом, согласно которому Азовское море признано внутренним.

Россия взлетела в рейтинге ФИФА

Российская футбольная сборная поднялась на пять позиций в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом свидетельствует официальный сайт Международной федерации футбола.

У летевшего из Москвы "Боинга" треснуло стекло

Пассажирский самолет Boeing 737 "Аэрофлота" в четверг днем выполнил экстренную посадку в московском аэропорту "Домодедово" из-за трещины на стекле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Проезд в час пик собрались сделать дороже

Министерство транспорта РФ предлагает использовать динамические тарифы в общественном транспорте. Об этом сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от соревнований пятерых легкоатлетов. Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в пробах четверых спортсменов обнаружили запрещённые препараты.

Сотрудники ФСБ смогли предотвратить теракт

В Хабаровском крае предотвращен теракт, который планировался на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре, подтвердили РИА Новости в региональном УФСБ.

Москвичам пообещали два месяца тьмы

В ноябре и декабре 2018 года в Москве будет пасмурно, и солнце жители столицы увидят только в январе. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александра Голубева.

Израиль отказался идти навстречу России

Израиль отверг требование России увеличить временной интервал информирования об операциях израильских военных в Сирии. Об этом сообщает Times of Israel.
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