Конфликт из-за Азова и другие события четверга

В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
В Краснодарском крае обрушился 20-метровый участок трассы А-147 (Джубга-Сочи). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожное управление «Черноморье».
ЕС научит Россию ходить в Азовском море
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю, предполагающую назначение «спецпосланника по Крыму и Донбассу» и ужесточение санкций против Москвы при обострении ситуации в регионе. Проблема заключается в том, что использование этой акватории регулируется двусторонним договором между Москвой и Киевом, согласно которому Азовское море признано внутренним.
Россия взлетела в рейтинге ФИФА
Российская футбольная сборная поднялась на пять позиций в обновленном рейтинге ФИФА. Об этом свидетельствует официальный сайт Международной федерации футбола.
У летевшего из Москвы "Боинга" треснуло стекло
Пассажирский самолет Boeing 737 "Аэрофлота" в четверг днем выполнил экстренную посадку в московском аэропорту "Домодедово" из-за трещины на стекле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Проезд в час пик собрались сделать дороже
Министерство транспорта РФ предлагает использовать динамические тарифы в общественном транспорте. Об этом сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на ведомство.
Дисквалифицированы пять российских легкоатлетов
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от соревнований пятерых легкоатлетов. Как сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в пробах четверых спортсменов обнаружили запрещённые препараты.
Сотрудники ФСБ смогли предотвратить теракт
В Хабаровском крае предотвращен теракт, который планировался на одном из социальных объектов Николаевска-на-Амуре, подтвердили РИА Новости в региональном УФСБ.
Москвичам пообещали два месяца тьмы
В ноябре и декабре 2018 года в Москве будет пасмурно, и солнце жители столицы увидят только в январе. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александра Голубева.