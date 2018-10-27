На Украине придумали план по Азовскому морю

На Украине придумали план по «возвращению» Азовского моря

Киев доложен принимать более радикальные действия по "обеспечению безопасности" Азовского моря, не надеясь на Евросоюз , заявил капитан первого ранга ВМС Украины , первый заместитель председателя Союза офицеров страны Евгений Лупаков.

Для этого он предложил реализовать "план" из четырех шагов, первым из которых, по его словам, должно стать расторжение договора с Россией о совместном использовании Азовского моря.

Кроме того, Лупаков выразил уверенность в том, что Киеву необходимо определить и установить линию прохождения украинской морской границы, а затем сделать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.

"И как только эти законы будут приняты — тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет", — подчеркнул Лупаков в интервью "Обозревателю".

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное посещение" Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе.