Саммит по Сирии в новом формате: главные итоги

Как прошёл саммит между лидерами России, Турции, Франции и ФРГ

Россия, Турция, Германия и Франция поддерживают сохранение единства и суверенитета Сирийской арабской Республики. Об этом говорится в заявлении лидеров государств по итогам четырёхстороннего саммита в Стамбуле.

«Лидеры … рассмотрели последние события, касающиеся конфликта в Сирии, и выразили общую озабоченность по поводу рисков и угроз, исходящих от конфликта для региональной, а также глобальной безопасности и стабильности. Они подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии», — отмечается в документе.

Также главы четырёх государств призвали международное сообщество обеспечить «быстрый, безопасный и беспрепятственный доступ» гуманитарным организациям на всю территорию Сирии и способствовать возвращению беженцев.

«Это (объединение. — RT), на наш взгляд, способствовало бы началу реального политического процесса в Сирии, привлекло бы к нему всё большее число заинтересованных и конструктивно настроенных представителей сирийского общества», — сказал он.

Эрдоган выразил мнение, что присоединение Франции и Германии к астанинскому формату позволит ускорить урегулирование сирийского конфликта.

«Работа, которая была проведена в формате астанинских переговоров, стала примером образцового международного сотрудничества. Сегодня, с присоединением Франции и Германии нам удалось увидеть, что возможно усовершенствовать сотрудничество в астанинском формате. Чем больше стран присоединится к этому формату, тем быстрее можно будет достичь решения этой проблемы», — сказал он.

Путин также отметил, что вместе с Эрдоганом рассказал европейским партнёрам о прогрессе в реализации россйиско-турецких договорённостей в сирийской провинции Идлиб.

«Создание демилитаризованной зоны, равно как и самой зоны деэскалации в Идлибе, является временной мерой. Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны, тяжелого вооружения и военных формирований. Мы видим, что наши турецкие партнеры делают для этого все возможное», — подчеркнул он.

При этом глава российского государства предупредил, что Москва оставляет за собой право оказать поддержку сирийскому правительству в вопросе ликвидации угрозы при возможных«вооружённых провокациях из идлибской зоны».

Французский лидер Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что соблюдение подписанного Россией и Турцией «идлибского меморандума» позволит установить в Сирии перемирие между сторонами конфликта.

«Был подписан меморандум между Россией и Турцией…И в итоговом заявлении также будет говориться, что идлибский меморандум будет соблюдён, что приведёт к прочному перемирию между сторонами», — сказал он.

Эффект Сочи

Напомним, 17 сентября Путин и Эрдоган провели двустороннюю встречу в Сочи. Лидеры договорились создать демилитаризованную зону в районе сирийской провинции Идлиб, остающейся последним крупным оплотом террористов в арабской республике, и вывести из неё боевиков.

Уже в Стамбуле Путин выразил надежду, что комитет, который займётся разработкой новой сирийской Конституции, начнёт работу до конца этого года.

«Мы рассчитываем, что до конца текущего года при наличии соответствующих условий полностью будет согласован и заработает комитет конституционный, и он начнёт свою работу», — отметил президент.

Он подчеркнул, что при его формировании необходимо учитывать как интересы законных властей Сирии, так и оппозиции. На данный момент стоит вопрос формирования третьей части комитета, состоящей из общественных деятелей, так как списки представителей Дамаска и оппозиции уже представлены.

Дворцовые масштабы

Встреча состоялась во дворце Вахдеттин — одном из рабочих офисов Эрдогана. Это первый саммит в таком составе. Перед началом переговоров Путин провёл двусторонние встречи встречи с турецким лидером, затем с Меркель, после чего с Макроном.

Участие в этих переговорах по Сирии Германии и Франции объясняется проблемой беженцев, которые прибывают в эти страны, заявил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

«Они не только не хотели бы видеть новую волну беженцев с Ближнего Востока, но страстно бы мечтали вернуть тех, которые у них появились. Поэтому они тоже готовы к переговорам на новых площадках, которые им предоставляет, в частности, Турция», — подчеркнул он.

«Ревнивость «хозяина мира»

На саммите не было президента США Дональда Трампа , так как Вашингтону «нечего сказать» о ситуации в Сирии, считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев

«Дело в том, что последний оплот радикальных исламистов — Идлиб, где сконцентрированы порядка 37 тыс. боевиков, свезённых американцами со всех уголков САР. Поэтому говорить им фактически не о чем», — сказал он RT.

Ранее глава Пентагона Мэттис прояснил американскую позицию, заявив, что Россия не сможет заменить США на Ближнем Востоке.

«Присутствие России в регионе не сможет заменить многолетнее и прозрачное участие Соединённых Штатов на Ближнем Востоке», — сказал он.

По мнению Фитина, высказывание главы американского оборонного ведомства может свидетельствовать о некоторой «ревности» со стороны США из-за того, что их не пригласили на саммит.

«Это такая ревнивость «хозяина мира», который считает, что без него нельзя решить ни одного вопроса на этой планете. Поэтому разумеется, такое заявление вполне ожидаемо. А на самом деле, на 70% с лишним территории Сирии главную роль играет уже Россия и её партнёры по основным переговорам — Иран и Турция», — считает эксперт.

Фитин пояснил, что влияние американцев на процессы в Сирии снизилось, хотя часть территории арабской республики всё ещё находится под контролем США и подконтрольных им формированиям.

«Полный диктат Вашингтона в регионе, конечно, существенно уменьшился в настоящее время. Хотя определённая часть территории, прежде всего северо-восток Сирии на самом деле контролируется США с помощью поддерживаемых ими курдских формирований отрядов народной самообороны», — отметил он.

Эксперт напомнил, что в указанном регионе действуют «опорные пункты и военные базы», созданные Соединёнными Штатами, в том числе и в Ат-Танфа, где сосредоточены американские вооружённые силы.