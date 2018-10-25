«Атмосфера ненависти» уничтожает США изнутри

Общественная атмосфера в Соединенных Штатах все более накаляется. Очередным спусковым крючком для этого послужила рассылка посылок с бомбами целому ряду американских политиков и бизнесменов. СМИ немедленно начали обвинять в происходящем Дональда Трампа . Звучат слова «атмосфера ненависти», так знакомые нам из внутрироссийских дискуссий. В чем сходство и различие ситуации в США и России

Телеканал CNN на правах «пострадавшего» заявил, что во всём виноваты Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс (та самая, которую недавно выгнали из ресторана из-за её работы). «В Белом Доме совершенно не понимают опасности их непрекращающихся атак на прессу. Президент, а особенно пресс-секретарь Белого дома должны осознать, что их слова имеют большое значение», — написал в «Твиттере» президент CNN Worldwide Джефф Закер

Washitgton Post на основании этого твита опубликовала аналитическую статью, озаглавленную «CNN — Трампу: Вы их подстрекали». Автор также вспоминает другой твит, авторства самого американского президента. Полтора года назад он выложил видео, в котором логотип CNN прилеплен к голове миллиардера Винса Макмэна , которого Трамп сперва «избил», а затем публично побрил наголо в 2007 году на рестлинге.

По мнению журналиста Washitgton Post Аарона Блейка, «джинна выпустили из бутылки». Кто-то всерьез воспринял слова Трампа о том, что «лживые СМИ — враги американского народа», и теперь всем следует быть более осторожными.

Сам Трамп, разумеется, обвинил в произошедшем те самые «лживые СМИ», которые «задают тон обществу». Он призвал их остановить «бесконечную враждебность и постоянные негативные (а часто — ложные) атаки».

Словом, ситуация крайне знакомая для российского наблюдателя. Обе стороны в США обвиняют друг друга (точнее, враг врага) в создании той самой «атмосферы ненависти», которая «убивает». В нашей стране обсуждению этой самой «атмосферы» было посвящено немало ожесточенных дискуссий в блогах и аналитических статей в СМИ (действительно аналитических, а разбора двух твитов).

Консенсуса в российском обществе по итогам дискуссии пока что не возникло. Оппозиция по-прежнему считает, что эту самую неправильную «атмосферу» создает власть, в полном соответствии со старым, но не теряющим актуальности стишком «кошка бросила котят — это Путин виноват».

Сторонники нынешнего курса развития страны, в свою очередь, безуспешно напоминают оппозиционерам, что это именно противники власти предлагают «люстрации» и прочие санкции по отношению к чиновникам, вплоть до «вещать их всех».

Власть, напомним, крайне резко реагирует на действия своих непрошенных «помощников» — уголовные дела против разнообразных активистов, считающих что им дозволено применять физическую силу против оппозиционеров, возбуждаются регулярно.

Но в любом случае, как бы ни относиться к предполагаемому источнику «атмосферы ненависти», убивает, калечит, а также рассылает бомбы и яды не атмосфера, а люди. Именно этих людей надо искать и обезвреживать. В случае США ситуация усугубляется тем, что речь идёт, скорее всего, не об «атмосфере ненависти» как таковой, а о финальной фазе избирательной кампании.

Конечно, до тех пор, пока рассылающий бомбы преступник не найден, делать предположения, кто бы это мог быть довольно-таки бессмысленно. С равной вероятностью это может оказаться сумасшедший сторонник Дональда Трампа, решивший поквитаться со всеми врагами президента разом, и более здравомыслящий, но все равно не вполне нормальный сторонник демократов, предположивший, что подобный «самострел» может пойти на пользу кандидатам от этой партии. Не исключены и другие версии — рассылать бомбы с целью обострения обстановки в стране может белый и черный расист, радикальный антифашист, феминистка, сторонник патриархата белых мужчин и так далее.

Что пока что радует — ни демократы, ни республиканцы всерьез не говорят о «русском следе». Хотя рассылка бомб помимо непосредственной физической опасности для сотрудников почты и куда меньшей — для адресатов посылок — куда более серьезное вмешательство в выборы, нежели пара постов в «Фейсбуке».

При этом «русская тема» всё равно не уходит из повестки. Газета New York Times написала, что российские спецслужбы якобы прослушивают мобильный телефон президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать это заявление отметил, что NYT «наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться обоснованием для публикации такой информации». По его словам, в Кремле сожалеют в связи с тем, что газета «бездумно публикует информацию, которая, скорее, свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности».

Сам Дональд Трамп традиционно отозвался в «Твиттере», заявив, что пользуется исключительно правительственной связью и очень редко говорит по казенному сотовому телефону, поэтому «так называемые эксперты» «ооооооочень ошибаются». Он также в очередной раз призвал ведущие американские СМИ не публиковать фальшивые новости. По словам президента, «невозможно описать уровень ненависти и качества» публикаций о нем.

Вряд ли этот призыв будет услышан, скорее всего, CNN и другие издания продемократической направленности опять сообщат о том, как Трамп «затыкает рот» независимой журналистике.

Рассылка бомб — это, всё-таки имитация террористической активности — в 2018 году так не убивают. И, к сожалению, есть риск, что неизвестный преступник вполне может решить взяться за оружие. Не так уж важно, является ли он сторонником Трампа и решит убить какого-нибудь демократа из ненависти, или наоборот, будучи противником республиканцев решит, что Демпартии для победы нужна «сакральная жертва».

В истории США, России и других стран бывали и те, и другие случаи, но крайне редко убийцам удавалось достигнуть поставленной цели. Как правило, это приводило лишь к усугублению раскола в обществе.

Учитывая, что американское общество и без того расколото крайне серьёзно, переход от декларативного насилия к реальному может привести к действительно серьезным последствиям. И тогда результаты местных выборов уже будут иметь крайне мало значения.