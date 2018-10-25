Зачем Роберту Де Ниро прислали бомбу

В ресторан Роберта Де Ниро прислали бомбу

Это уже пятый подобный случай за последние два дня: ранее посылки со взрывными устройствами были обнаружены в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса и в редакции телеканала CNN, а еще две, отправленные чете Клинтон и бывшему президенту США Бараку Обаме, перехватили спецслужбы.

Как пишет The Sun, пятая посылка была адресована лично актеру, на ней был указан тот же обратный адрес, что и во всех предыдущих случаях. С самим устройством работают саперы.

В западной прессе злоумышленника (или группу злоумышленников) уже окрестили MAGA-подрывником (речь идет о предвыборном лозунге действующего американского лидера Дональда Трампа «Make America Great Again» — «Вернем Америке былое величие»), так как все получившие посылки известны своими демократическими взглядами и критикой нынешнего главы государства.

Де Ниро тоже неоднократно выступал с обличительным речами в адрес Трампа еще во время предвыборной кампании. В частности, он признавался, что мечтает «прописать ему в лицо», а в случае победы республиканца на выборах грозился уехать жить в Италию (этого, правда, так и не произошло). В разговорах, касающихся Трампа, Де Ниро нередко прибегал к нецензурной лексике — особенно ему нравилось называть республиканца « [гребаным] идиотом».

В июне этого года во время церемонии вручения театральной премии «Тони» актер вышел на сцену, чтобы был представить музыканта Брюса Спрингстина , но до начала своей речи коротко высказался о президенте.

«Я скажу лишь одно. [К черту] Трампа. Больше никакого «сбросить Трампа». Теперь — [к черту] Трампа!» — воскликнул он, после чего поднял вверх сжатые кулаки и еще раз повторил последнюю фразу.

Зал отреагировал на это бурными аплодисментами, которые вскоре переросли в стоячую овацию.

Реакция главы государства не заставила себя долго ждать: в своем твиттере (где же еще) тот обозвал Де Ниро «человека с низким IQ».

«Роберт Де Ниро в фильмах пропустил слишком много ударов по голове от настоящих боксеров, — написал он. — Я видел его выступление прошлой ночью и по-настоящему верю, что у него последствия многочисленных черепно-мозговых травм. Думаю, он не понимает, что сейчас экономика в лучшем состоянии, чем когда-либо, трудоустроенность достигла максимальных показателей, а многие компании снова вливают деньги в нашу страну. Очнись, груша боксерская!»

В мае 2018 года газета The Daily Mail писала, что Де Ниро якобы внес президента в черный список сети ресторанов Nobu, которой он владеет совместно с известным японским шеф-поваром Нобу Мацухиса, однако позже представитель актера опроверг эту информацию. В действительности заслуженный кинематографист пообещал, что тут же вышел бы из заведения, если бы в нем появился Трамп.

Мацухиса в свою очередь признался, что мечтает увидеть Де Ниро и Трампа, сидящих за одним столиком в его ресторане.

Примечательно, что лидер США действительно однажды бывал в одном из ресторанов Nobu, который находится в Москве. Это произошло во время поездки Трампа в Россию на конкурс «Мисс Вселенная», который тогда проходил под его началом.

О событиях последних дней политик высказался накануне, 24 октября, в прямом эфире.

«Это вопиющее поведение противно всему, что дорого и свято для американцев», — отметил Трамп, пообещав, что все детали инцидентов будут обнародованы в ходе расследования.