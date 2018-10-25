Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю

Европарламент принял резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть возможное усиление санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

«Переходим к следующему пункту, ситуация в Азовском море, голосование в целом по резолюции. Кто за, кто против, воздержались. Одобрено», — огласил председатель сессии ЕП в Страсбурге.

Отмечается, что в документе, в частности, содержится «настоятельный призыв к высокому представителю по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море ещё больше обострится».

Также исполнительным органам власти ЕС предлагается предусмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыму и Донбассу».