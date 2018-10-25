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Де Ниро прислали похожую на бомбу посылку
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Роберту Де Ниро прислали похожую на бомбу посылку 

Lenta.ru + ещё 16 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция изучает подозрительную посылку, направленную американскому актеру Роберту Де Ниро. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает CNN.
Посылка схожа с теми, что получили ранее бывший президент США Барак Обама, бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, миллиардер Джордж Сорос и другие. В них содержалась взрывчатка.
Подозрительный пакет также поступил накануне в редакцию телеканала CNN, из-за чего здание эвакуировали. Все разосланные по США бомбы оказались рабочими.
Глава департамента по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер заявил в четверг, что все взрывные устройства с большой вероятностью были отправлены одним и тем же человеком.
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