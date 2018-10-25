Трамп прокомментировал сообщения о прослушке телефонов

"Так называемые эксперты по Трампу в New York Times написали длинный и скучный материал о том, как я пользуюсь мобильным телефоном, и он настолько не соответствует действительности, что у меня нет времени на его исправления. Я пользуюсь только Правительственными Телефонами, и у меня только один правительственный телефон, которым я пользуюсь редко. Материал настолько неверен!" — написал американский лидер в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники написала, что американские разведывательные ведомства якобы узнали, что Китай и Россия прослушивали телефонные разговоры Трампа. По данным издания, когда Трамп звонит своим "старым друзьям по своему айфону посплетничать", то, как свидетельствуют доклады американских спецслужб, "китайские шпионы часто прослушивают" его. По словам источников издания, это даёт возможность узнать, как работает президент и как можно повлиять на политику администрации.