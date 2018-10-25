На бельгийское побережье выбросился 18-метровый кит

На берег Северного моря в Бельгии выбросился 18-метровый кит, сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийское телевидение.

Выяснить причину гибели 35-тонного кита-полосатика предстоит ученым из Университета Гента — образцы туши уже переданы им для исследований.

Ранее 18-метровый кит был замечен в территориальных водах Бельгии. Как он оказался на бельгийском побережье, неизвестно.

Останки кита будут уничтожены в течение дня.

СМИ сообщают, что последний раз кит-полосатик выбрасывался на бельгийский берег 21 год назад.