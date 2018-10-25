На Украину пожаловались в ООН

Румынские венгры пожаловались на Украину в ООН

Румынские политические партии и организации венгров подали в ООН совместное заявление о притеснении прав меньшинств на Украине , сообщает Мукачево.net.

"Поскольку теперь на Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ", — говорится в обращении.

На прошлой неделе в Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями членов "Общество венгерской культуры Закарпатья". По всему региону насчитали более двух десятков таких билбордов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном разжигании национальной вражды.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия на Украине нового закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств. Осенью стало известно, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Дипломатический скандал завершился взаимной высылкой консулов.