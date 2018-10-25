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В Южной Корее посчитали траты Ким Чен Ына на роскошь
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NouvelObs: в Южной Корее посчитали траты Ким Чен Ына на роскошь 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Парламентарий из Южной Кореи проанализировал данные таможни Китая и сделал вывод, что в 2017 году Пекин в обход международных санкций продал Северной Корее люксовых товаров на $640 млн, пишет Le Nouvel Observateur. Основную часть этой суммы составляют электроника и дорогие автомобили.
Как стало известно, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передвигается на автомобиле Rolls-Royce Phantom, который стоит минимум €400 тыс. Однако, как пишет Le Nouvel Observateur со ссылкой на оппозиционного парламентария из Южной Кореи, который проанализировал объём импорта в КНДР из Китая, режим Кима тратит гораздо больше на товары класса «люкс».
Так, по его анализу оказалось, что в 2017 году из Китая Пхеньян импортировал люксовых товаров на $640 млн, а в прошлые годы суммы были и того больше. Более половины из этих денег — $340 млн— ушло на покупку электроники, например, на дорогие телевизоры. Чуть меньше — $204 млн — ушло на машины, а на алкоголь потрачено $35 млн  В этом бесконечном списке есть также гидросамолёт, дорогие музыкальные инструменты, а также часы и меха, которые должны пойти на подарки для элит, что поддерживают режим. Всего люксовые приобретения составили 17,8% от импорта Северной Кореи из Китая за последний год, отмечает издание.
Автор исследования обвинил руководство Китая в том, что оно нарушает санкции, которые в теории запрещают продавать Пхеньяну товары класса «люкс». Кроме того, он раскритиковал и собственное правительство за то, что оно пыталось получить для себя послабление из санкционного режима, чтобы установить экономическое сотрудничество между двумя Кореями.
Между тем, бронированный Mercedes или Rolls-Royce, на которых ездит северокорейский лидер, входят в список товаров, которые по резолюции ООН поставлять в Северную Корею нельзя. Помимо прочего там отмечены гоночные автомобили, яхты, драгоценные камни.
Всего же, по подсчётам корейского парламентария, за всё время правления Ким Чен Ына с 2012 по 2017 год КНДР потратила на люксовые товары больше $4 млрд Из них $3,4 млрд ушло на электронику и дорогие автомобили. Среди прочих расходов Le Nouvel Observateur перечисляет алкоголь, оборудование для личного кинотеатра лидера, духи и косметику, кожгалантерея, часы, меха, ковры, яхты, музыкальные инструменты и украшения.
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