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Китай отрекся от прослушки Трампа
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МИД КНР опроверг сообщение о прослушивании телефона Трампа спецслужбами Китая 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
МИД КНР опроверг сообщение американской газеты о прослушивании спецслужбами России и Китая телефонных звонков президента США Дональда Трампа. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Я видела эту статью The New York Times, — сказала Хуа Чуньин. — Это еще одно подтверждение того, что эта газета распространяет ложные новости".
Ранее газета The New York Times писала, что спецслужбы США на основании сведений, полученных от источников в правительствах иных стран, пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России.
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