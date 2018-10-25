Китай отрекся от прослушки Трампа

МИД КНР опроверг сообщение американской газеты о прослушивании спецслужбами России и Китая телефонных звонков президента США Дональда Трампа. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Я видела эту статью The New York Times, — сказала Хуа Чуньин. — Это еще одно подтверждение того, что эта газета распространяет ложные новости".
Ранее газета The New York Times писала, что спецслужбы США на основании сведений, полученных от источников в правительствах иных стран, пришли к заключению, что личные звонки Трампа по iPhone прослушивают разведки Китая и России.