Лукашенко встретится с Порошенко в Гомеле

В пресс-службе белорусского главы уточнили, что переговоры состоятся 26 октября.

«До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате «один на один»», — говорится в сообщении.

Основное внимание лидеры уделят вопросам развития торговли, а также укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества «через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов».

По итогам форума стороны надеются подписать ряд документов для расширения белорусско-украинского взаимодействия.

Ранее News.ru писал, что власти Белоруссии продолжают укреплять отношения с Западом и всё больше отдаляют страну от России. Однако руководство республики опасается, что разворот вектора внешней политики вкупе с непростой экономической ситуацией могут привести к массовым волнениям среди граждан под сепаратистскими лозунгами. Для недопущения этого политики намерены активнее бороться с возможными очагами протеста.