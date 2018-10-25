Ещё
Лукашенко встретится с Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Москвичам пообещали два месяца тьмы

Лукашенко встретится с Порошенко в Гомеле 

News.ru + ещё 1 27 минут назад
Фото: kremlin.ru
Белорусский президент Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании I Форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле. В рамках мероприятия планируется провести встречу с украинским лидером Петром Порошенко.
В пресс-службе белорусского главы уточнили, что переговоры состоятся 26 октября.
«До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате «один на один»», — говорится в сообщении.
Основное внимание лидеры уделят вопросам развития торговли, а также укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества «через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов».
По итогам форума стороны надеются подписать ряд документов для расширения белорусско-украинского взаимодействия.
Ранее News.ru писал, что власти Белоруссии продолжают укреплять отношения с Западом и всё больше отдаляют страну от России. Однако руководство республики опасается, что разворот вектора внешней политики вкупе с непростой экономической ситуацией могут привести к массовым волнениям среди граждан под сепаратистскими лозунгами. Для недопущения этого политики намерены активнее бороться с возможными очагами протеста.
News.ru: последние новости
Экс-генерал США спрогнозировал скорую войну с Китаем Трамп отказался защищаться от прослушки Китая и России Ураган смыл остров на Гавайях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе121
На турецком курорте сильно избили жительницу Казани1
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю39
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро21
«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве19
Видео
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:09
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро
Происшествия
02:36
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Новости Москвы Погода
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
04:47
Мать керченского стрелка перестала ходить на работу
Общество
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение