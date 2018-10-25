Ещё
Россия предупредила об угрозе распространения ячеек ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Москвичам пообещали два месяца тьмы

Россия предупредила об угрозе распространения ячеек ИГ* 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек, разделяющих экстремистские взгляды, их возвращение на родину или в другие страны расширяет географию распространения ячеек террористической группировки ИГ*, заявил в четверг заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая в Пекине на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.
"Отмечается значительное количество террористов и боевиков, прибывающих в зону боевых действий из-за рубежа. Так, через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Их возвращение на родину или пересечение в другие страны расширяет географию распространения организованных ИГИЛ* ячеек", — сказал Фомин.
Он добавил, что концентрация сторонников халифата отмечается в Йемене, Египте, Ливии, Сомали, Афганистане, Индонезии, на Филиппинах, а также в странах Евросоюза.
Замглавы оборонного ведомства России отметил, что в целях привлечения новых сторонников, главари террористов активно используют интернет и социальные сети, что способствуют увеличению по всему миру числа людей, разделяющих экстремистские взгляды.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
Шойгу раскрыл тайный замысел Запада: что хотят сделать с Россией Тимошенко рассказала о будущем Донбасса Рогозин прокомментировал заявление Могерини о "европейском" море
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе132
На турецком курорте сильно избили жительницу Казани1
Европарламент приготовил резолюцию по Азовскому морю40
Москвичам пообещали два месяца тьмы6
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро21
Видео
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:09
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро
Происшествия
02:36
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Новости Москвы Погода
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
04:47
Мать керченского стрелка перестала ходить на работу
Общество
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение