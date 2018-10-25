Россия предупредила об угрозе распространения ячеек ИГ*

Через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек, разделяющих экстремистские взгляды, их возвращение на родину или в другие страны расширяет географию распространения ячеек террористической группировки ИГ*, заявил в четверг заместитель министра обороны РФ Александр Фомин , выступая в Пекине на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

"Отмечается значительное количество террористов и боевиков, прибывающих в зону боевых действий из-за рубежа. Так, через сирийско-иракскую границу прошло около 50 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Их возвращение на родину или пересечение в другие страны расширяет географию распространения организованных ИГИЛ* ячеек", — сказал Фомин.

Он добавил, что концентрация сторонников халифата отмечается в Йемене, Египте, Ливии, Сомали, Афганистане, Индонезии, на Филиппинах, а также в странах Евросоюза

Замглавы оборонного ведомства России отметил, что в целях привлечения новых сторонников, главари террористов активно используют интернет и социальные сети, что способствуют увеличению по всему миру числа людей, разделяющих экстремистские взгляды.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.