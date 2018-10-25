На Украине церковь обклеили портретами Сталина

Во Львовской области церковь обклеили портретами Сталина

Неизвестные обклеили портретами Иосифа Сталина стены деревянной церкви святого князя Владимира канонической православной церкви Украины во Львовской области, сообщила в четверг пресс-служба Львовской епархии УПЦ.

Ранее Львовская епархия УПЦ сообщала, что неизвестные в феврале предприняли попытку поджога этой церкви. За преступление ответственности никто не понес.

"Неизвестные лица обклеили стены храма святого князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями "Сталинский патриархат", — говорится в сообщении.

Львовская епархия также призвала прекратить разжигание межконфессиональной розни и не совершать подобные действия в отношении храмов УПЦ.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад, в котором сообщается, что в мае-августе было совершено шесть нападений на храмы УПЦ, при этом уголовные дела возбуждены лишь по двум из них. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.