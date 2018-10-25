Ещё
На Украине церковь обклеили портретами Сталина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Львовской области церковь обклеили портретами Сталина 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные обклеили портретами Иосифа Сталина стены деревянной церкви святого князя Владимира канонической православной церкви Украины во Львовской области, сообщила в четверг пресс-служба Львовской епархии УПЦ.
Ранее Львовская епархия УПЦ сообщала, что неизвестные в феврале предприняли попытку поджога этой церкви. За преступление ответственности никто не понес.
"Неизвестные лица обклеили стены храма святого князя Владимира УПЦ, который расположен здесь, открытками с изображением Сталина и надписями "Сталинский патриархат", — говорится в сообщении.
Львовская епархия также призвала прекратить разжигание межконфессиональной розни и не совершать подобные действия в отношении храмов УПЦ.
Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад, в котором сообщается, что в мае-августе было совершено шесть нападений на храмы УПЦ, при этом уголовные дела возбуждены лишь по двум из них. УПЦ ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.
Последние новости
В России начались "репрессии снизу" Депутат в Саратове решил проверить, можно ли жить на 3500 р. в месяц В Минобороны рассказали, куда "перетекают" боевики из Сирии и Ирака
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло18
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет60
Кубанский «апокалипсис»
Делавшего кукол из трупов россиянина оставили в психбольнице26
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:39
На Украину пожаловались в ООН
В мире Украина
00:58
Депутат начал эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи
Общество
00:09
Голый мужчина прополз по вестибюлю московского метро
Происшествия
02:36
Москвичам пообещали два месяца тьмы
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение