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Будущая королева Норвегии оказалась неизлечимо больна
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Будущая королева Норвегии оказалась неизлечимо больна 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Nigel Waldron / Getty Images
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, супруга наследника норвежского престола кронпринца Хаакона, рассказала о диагностированном у нее неизлечимом заболевании. Об этом сообщает информационный портал BBC News.
Врачи обнаружили у нее необычную форму фиброза легких. При этом заболевании в легких образуются рубцы, что затрудняет процесс дыхания. Диагноз был поставлен на ранней стадии.
Метте-Марит отметила, что в будущем ей, возможно, придется меньше появляться на королевских приемах. Однако сейчас она не намерена отказываться от работы: «Моя цель — продолжать работать и участвовать в официальных мероприятиях как можно больше».
Метте-Марит, прежде работавшая официанткой и воспитывавшая дочь от бывшего мужа-наркоторговца, познакомилась с кронпринцем Хааконом на музыкальном фестивале в 1990-х годах. В 2001 году они сыграли свадьбу.
Кронпринцесса сообщала о проблемах со здоровьем и раньше: в январе она жаловалась на головокружение.
В настоящее время не существует эффективного лечения от фиброза, вызванные им изменения также необратимы. Лекарства могут лишь замедлить процесс развития заболевания, а ингаляторы — облегчить симптомы. Со временем фиброз легких приводит к гипоксии — нехватке кислорода в организме. Она, в свою очередь, может вызвать легочную гипертензию — повышение легочного сосудистого сопротивления, что ведет к сердечной недостаточности и преждевременной смерти.
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