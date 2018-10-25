СМИ: Ким Чен Ын предсказал отмену санкций против КНДР в следующем году

По словам китайского источника, занятого на направлении сотрудничества с КНДР , примерно с начала сентября этого года северокорейские представители в Китае проявляют небывалую активность, устроив своего рода негласное соревнование по части подготовки проектов по привлечению китайских инвестиций. Для ведения переговоров Китай регулярно посещают руководители крупных госпредприятий КНДР либо чиновники среднего руководящего звена.

Как отметило издание "Син Тона", его источник пояснил, что Ким Чен Ын заявил своим подчиненным буквально следующее: "В следующем году санкции против нас будут отменены. Заранее будьте готовы к этому. Кто преуспеет в этом деле, тот не пожалеет, получив соответствующее вознаграждение, а также звание героя. Действуйте побыстрее". После этого северокорейцы и стали проявлять активность в Китае, тогда как ранее двусторонние торгово-экономические отношения переживали спад.

Северокорейцы предлагают китайцам для инвестирования самые разные проекты, включая строительство небольших электростанций, текстильных фабрик, ферм для разведения рыбы и другие.

КНДР проявляет заинтересованность в привлечении инвестиций в самые разные сферы электроэнергетики — от уже упомянутого строительства небольших электростанций до налаживания производства в стране солнечных батарей, импорта компактных генераторов и прочего. "В КНДР часто бывало так, что поставленное ранее оборудование они не могли использовать из-за проблем с электричеством. Многие проекты пришлось положить под сукно по этой причине. Поэтому для оживления северокорейской экономики и необходимо решение проблемы с генерацией и поставками электричества", — пояснил источник.

Другое часто обсуждаемое направление инвестиционного сотрудничества — строительство в КНДР текстильных производств. Как сообщил источник, один из посетивших недавно Китай северокорейских чиновников предложил потенциальным инвесторам за очень скромную плату участок земли площадью более трех квадратных километров под строительство текстильной фабрики.

По мнению экспертов, легкая промышленность — действительно одна из наиболее многообещающих сфер для инвестиций в КНДР. Северная Корея имеет большое количество квалицированных ткачих (в подавляющем большинстве это женщины), и если удастся в Северной Корее создать более-менее современное предприятие, то это позволит за короткий срок получить большую прибыль.

Похоже, что и в КНДР это хорошо понимают, чем и объясняются достаточно частые визиты Ким Чен Ына именно на ткацкие фабрики. Ким побывал в том числе на тех производствах, которые находятся вблизи от китайско-северокорейской границы в городе Синыйчжу и уезде Синдо провинции Северная Пхёнан.

Можно ожидать, что если китайцы и начнут активно инвестировать в КНДР, то именно легкая промышленность станет одной из главных сфер-реципиентов финансовых вливаний. Бизнесмены из Поднебесной тоже осведомлены обо всех достоинствах подобного сотрудничества и сами могли неоднократно убедиться в том, как эффективно работают северокорейские сотрудники на совместных предприятиях в КНР. Размещение производств в Северной Корее позволит существенно сократить расходы.

Как отмечает "Син Тона", одна компания из китайского Даляня уже уведомила северокорейских партнеров о желании построить фабрику по производству текстиля в КНДР. Интересно, что партнером китайцев в Даляне являются также южнокорейцы, а потому высока вероятность, что продукция из КНДР в итоге пойдет и в Южную Корею.

Недавно Китай посетили северокорейские бизнесмены из портового города Вонсан, которые предложили китайцам рассмотреть возможность инвестирования в фермы по разведению рыбы. КНДР имеет большим опытом по части выращивания морепродуктов, но для расширения производства необходимы деньги, потому и обратились к китайцам.

Еще одна сфера, в которую северокорейцы хотят привлечь китайский капитал — сталелитейная промышленность и производство разного рода изделий из металла. "В последнее время, как вы знаете, в Северной Корее идет настоящий строительный бум, а потому спрос на разного рода материалы и прочие необходимые изделия очень высок. Например, высок спрос на трубы. Северяне их сейчас закупают в Китае, но хотели начать производить и у себя. Свои заводы-то есть, однако оборудование там очень старое, а потому хотят привлечь китайцев, чтобы те вложились в покупку новых линий по производству", — цитирует издание слова источника.

По словам другого собеседника, в последние месяцы власти Китая существенно ослабили контроль на границе с Северной Кореей, а также перестали очень придирчиво проверять содержимое грузов в КНДР. Это немедленно положительно сказалось на уровне жизни соседних с Китаем северокорейских приграничных регионов. Одновременно, увидев изменение подхода китайских властей, в КНР поехали эмиссары из КНДР, пытаясь вновь пристроить на китайские производства северокорейских рабочих, которых ранее чиновники КНР выдворили из страны в связи с ухудшением двусторонних отношений. "С сентября на китайско-северокорейской границе и прилежащих районах стали заметны большие перемены. Возьмем, к примеру, провинцию Цилинь в Китае. До недавнего времени делегации из КНДР прибывали сюда не чаще трех-четырех раз в месяц, но теперь количество эмиссаров так возросло, что нет смысла пытаться считать. Корейцы постоянно едут сюда, оставаясь на пять-шесть дней для проведения переговоров. Те, кто хотят пристроить рабочих из КНДР, пытаются договариваться с руководителями китайских заводов из городов Тумэнь и Хунчхун", — пояснил собеседник.

Он рассказал, что формально пока еще не отмененные запреты обходят следующим образом. Северокорейским рабочим выдают "визу на проживание" сроком на три месяца. Проработав в Китае это время, рабочие возвращаются в КНДР, проводят там месяц, а затем снова получают прежнюю визу и повторяют "трехмесячную рабочую вахту". Иммиграционные власти Китая если даже и знают об этом, то закрывают на это глаза, что существенно отличается от подхода, который присутствовал еще в начале этого года. При этом власти провинциального уровня делегировали мэриям Тхумэна и Хунчхуна права на административное сопровождение прибывающих из Северной Кореи людей. В результате, как утверждает "Син Тона", наблюдается повторный приток рабочей силы из КНДР в Китай.

Судя по подходу, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уверен в том, что он сможет добиться, как минимум, частичной отмены международных санкций. Это позволит возобновить сотрудничество в первую очередь с Китаем, к чему бизнесмены и чиновники КНДР уже стали активно готовиться. Если сообщенная в журнале "Син Тона" информация верна, то можно ожидать, что сразу с отменой санкций в Северную Корею хлынут китайские инвесторы, которые уже нашли для себя партнеров из Страны чучхе, а также наиболее подходящие объекты для вложения денег.