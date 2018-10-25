В КНР озвучили позицию по вопросу Южно-Китайского моря

Министр обороны Китая озвучил позицию по вопросу Южно-Китайского моря

Китай выступает против того, чтобы нерегиональные страны вмешивались в вопрос Южно-Китайского моря под предлогом свободы навигации, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, выступая на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

"В настоящее время ситуация в Южно-Китайском море стабильная. Страны региона имеют достаточно возможностей, чтобы самостоятельно решить свои проблемы. Китай выступает против того, чтобы неоригинальные страны под ширмой свободы навигации вмешивались в Южно-китайском море и устраивали провокации", — заявил глава оборонного ведомства Китая.

Он также подчеркнул, что острова в Южно-Китайском море всегда были территорией Китая, и он не уступит эту землю. "Строительство оборонных объектов на этой территории не имеет никакого отношения к милитаризации", — добавил Вэй Фэнхэ.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. За последние два года произошел целый ряд инцидентов и с американскими эсминцами. США регулярно направляют их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где это разрешает международное право.