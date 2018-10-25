Ещё
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взявшую у Путина интервью журналистку уволили из-за расистского скандала 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP
Руководство телеканала NBC расторгнет контракт с журналисткой Мегин Келли (Megyn Kelly) из-за расистского скандала с ее участием. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Переговоры о дате окончания сотрудничества и прочих деталях еще не окончены. Однако, по данным сотрудников NBC, с 25 октября Келли уже не будет принимать участие в съемках.
Скандал с участием журналистки разразился во вторник, 23 октября. В эфире она отпустила несколько расистских комментариев относительно костюмов на Хеллоуин.
Несмотря на то, что на следующий день журналистка принесла извинения за свои замечания, руководство посчитало дальнейшее сотрудничество с ней недопустимым. Представители компании NBC News отказались как-либо комментировать ситуацию.
Мегин Келли известна как интервьюер и телеведущая. В марте 2018 года она побеседовала с президентом России Владимиром Путиным. После записи Келли предположила, что российский лидер имеет некий компромат на Дональда Трампа.
«Я думаю, что это связано с деньгами и делами Трампа с россиянами в 1990-х, его активах здесь, в Соединенных Штатах», — заявила она.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль отказал России в военной просьбе707
Путин созвал Совбез из-за Сирии166
Экс-глава ФТС отдал 15 млн под угрозой смерти134
США готовятся к войне с Китаем50
Конфликт из-за Азова, неожиданный взлет сборной и другие события четверга3
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение