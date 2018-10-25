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«Мистер LED»: В Сети высмеяли заявление Кличко
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«Мистер LED»: В Сети высмеяли заявление Кличко о новом освещении в Киеве 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Facebook похвастался новым современным светодиодным освещением на улицах города.
"Киев становится не только красивее, но и светлее. Мы продолжаем устанавливать новое современное LED-освещение на столичных улицах и проспектах, мостах и других объектах инфраструктуры", — написал Кличко.
Такое заявление мэра вызвало критику со стороны пользователей соцсети. Многие из них считают, что в городе есть гораздо более важные проблемы, чем освещение улиц.
"Это все хорошо, но, может, стоит уделить внимание больницам? Условия там, как из фильмов ужасов. Жаль, что я не сфотографировала и не могу сюда загрузить", — пишет Elena Angarskaya.
"LED это, конечно, круто и очень экономно… но неужели сложно раздать подзатыльников дорожным службам, чтобы привели в порядок люки, которые просели на дорогах, и подлатали ямы…", — добавляет Николай Спиридонов.
"Было бы неплохо сделать нормальную систему подачи отопления и горячей воды", — жалуется Michaël Leclerc.
"Был мистер бойлер. Теперь мистер led. Открой сеть спортзалов и будешь мистер Рокки. Хоть по специальности поработаешь. А не как сейчас, "герой", — пишет Влад Киевский.
"Уже два месяца улица Чернобыльская по какой-то причине не освещается? ЛЭД ламп не хватило или эта улица под эту программу не попадает?", — недоумевает Денис Реутский.
"Вот освещение действительно хорошее, жаль, фиаско с горячей водой вылезет большим боком", — иронизирует Богдан Шкурин.
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