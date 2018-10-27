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В Мексике решили приютить караван мигрантов
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В Мексике решили приютить пятитысячный караван мигрантов 

Lenta.ru + ещё 22 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил о готовности принять многотысячный караван мигрантов из Центральной Америки и предоставить им социальные гарантии. Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.
«Сегодня мы запускаем план "Ты находишься в своем доме" для центральноамериканских мигрантов, которые уже находятся в Мексике. План дает им доступ к программам временного трудоустройства, а также к медицинской помощи и школам для детей», — написал он.
Ньето отметил, что воспользоваться данной программой смогут только те мигранты, которые попросили предоставить им убежище и узаконили пребывание в стране. План будет действовать в южных штатах Чьяпас и Оахака.
По последним данным, примерно три тысячи мигрантов перешли границу Гондураса и Гватемалы 15 октября и направляются на север в сторону Мексики. Позднее к ним присоединились еще примерно 1,3 тысячи человек.
24 октября стало известно, что на США двинулся второй караван, состоящий из тысячи гондурасских мигрантов. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты могут закрыть южную границу страны для мигрантов из Латинской Америки и запретить им просить убежище в стране. Для этого он направил военных на южную границу. Также лидер американского государства пригрозил урезать финансовую помощь странам Латинской Америки из-за мигрантского шествия.
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