В Мексике решили приютить караван мигрантов

В Мексике решили приютить пятитысячный караван мигрантов

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил о готовности принять многотысячный караван мигрантов из Центральной Америки и предоставить им социальные гарантии. Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.

«Сегодня мы запускаем план "Ты находишься в своем доме" для центральноамериканских мигрантов, которые уже находятся в Мексике. План дает им доступ к программам временного трудоустройства, а также к медицинской помощи и школам для детей», — написал он.

Ньето отметил, что воспользоваться данной программой смогут только те мигранты, которые попросили предоставить им убежище и узаконили пребывание в стране. План будет действовать в южных штатах Чьяпас и Оахака.

По последним данным, примерно три тысячи мигрантов перешли границу Гондураса и Гватемалы 15 октября и направляются на север в сторону Мексики. Позднее к ним присоединились еще примерно 1,3 тысячи человек.