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Сёстры-близнецы стали братьями
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Сёстры-близнецы стали братьями 

Рамблер 56 минут назад
В Америке две сёстры-близняшки решили сменить пол: девушки с 18 лет начали принимать мужские гормоны, а затем перенесли операции по удалению молочных желез. Жаклин и Дженнифер поменяли имена и стали близнецами-братьями Джеком и Джеймсом. Сейчас 23-летние молодые люди встречаются с девушками, по их собственному признанию, они никогда ещё не были настолько счастливы в жизни. В России поменять пол можно только в случае положительного медицинского заключения — сначала пациенту ставится диагноз «транссексуализм», и лишь спустя некоторое время комиссия врачей выдаёт направление на хирургическую операцию.
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