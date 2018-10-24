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Трамп опять чуть не забыл подписать свой указ
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Трамп опять чуть не забыл подписать свой указ 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в среду в Белом доме объявил о своем новом указе, касающемся борьбы с распространением опиоидов в стране, но в конце выступления забыл о необходимости подписать сам документ. Трансляцию церемонии вел Белый дом.
"Спасибо вам, спасибо большое всем", — закончил глава государства свою речь, после чего развернулся к выходу, даже не посмотрев на стоявший справа от него стол с текстом указа. Президента под сдержанный смех собравшихся остановила первая леди Меланья Трамп, к которой он подошел. Американский лидер сразу же остановился, развернулся и сел за стол, чтобы подписать указ.
Это уже не первый случай, когда Трамп не сразу поставил подпись под документом, о котором он объявил. В октябре и апреле прошлого года он точно так же забывал подписать распоряжения, касающиеся медицинского страхования и торговли.
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