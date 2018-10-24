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Одобрены новые правила для «шенгена»
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Европарламент одобрил новые правила для системы «шенгена» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Philippe Huguen
Европарламент одобрил в среду новые правила работы правоохранительных и пограничных ведомств с информационной системой "шенгена", закрыв "лазейку", позволявшую иностранным гражданам обходить вынесенные в их отношении оповещения.
"Депутаты Европарламента приняли в среду три проекта правил, которые обновят Шенгенскую информационную систему (SIS)", — сообщила пресс-служба законодательного органа ЕС.
Одним из нововведений станет появление оповещений о решениях национальных властей в отношении нелегально находящихся в ЕС иностранных граждан.
"Из-за отсутствия обмена информацией между странами ЕС, гражданин третьей страны, в отношении которого вынесено решение о возвращении на родину, может легко избежать этого, перейдя в другое государство", — пояснил проблему докладчик ЕП Джерон Ленаэрс, слова которого приводятся в сообщении.
Сейчас пограничные, полицейские, таможенные, судебные и миграционные органы уже имеют доступ к шенгенской информационной системе. В рамках реформы Европол также получит доступ ко всем срочным оповещениям в системе, а Европейское агентство пограничной и береговой охраны — к оповещениям, связанным с его задачами.
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