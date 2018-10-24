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Климкин заявил об опасности для украинцев в Белоруссии
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Климкин заявил об опасности пребывания украинцев в Белоруссии 

RT на русском + ещё 4 47 минут назад
Фото: Reuters
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что пребывание украинцев на территории Белоруссии является потенциально опасным.
Об этом дипломат сказал в интервью Rzeczpospolita.
По его словам, опасность связана с тем, что на территории Белоруссии якобы работают «российские властные структуры»
«Пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Белоруссии действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности», — сказал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность из-за «притока» оружия с Украины.
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