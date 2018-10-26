Италия пользуется доверием России и США, заявил премьер-министр

"Вчера слова (президента РФ Владимира) Путина, сегодня — (президента США Дональда) Трампа. Италия пользуется доверием великих держав, так идем вперед", — написал он в Facebook и Instagram после телефонного разговора с Трампом.

Ранее о своей беседе с Конте в Twitter сообщил сам Трамп. "Только что обсудил с премьер-министром Конте множество вопросов, включая то, что Италия сейчас проводит очень жесткую линию по нелегальной миграции", — написал американский президент, указав, что он на 100% согласен с такой позицией. "Премьер-министр очень серьезно работает над экономикой Италии — он добьется успеха", — добавил Трамп. Эти твиты Конте разместил в своих аккаунтах.