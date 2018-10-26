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Италия пользуется доверием России и США
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Италия пользуется доверием России и США, заявил премьер-министр 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Италия пользуется доверием великих держав — России и США, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
"Вчера слова (президента РФ Владимира) Путина, сегодня — (президента США Дональда) Трампа. Италия пользуется доверием великих держав, так идем вперед", — написал он в Facebook и Instagram после телефонного разговора с Трампом.
Ранее о своей беседе с Конте в Twitter сообщил сам Трамп. "Только что обсудил с премьер-министром Конте множество вопросов, включая то, что Италия сейчас проводит очень жесткую линию по нелегальной миграции", — написал американский президент, указав, что он на 100% согласен с такой позицией. "Премьер-министр очень серьезно работает над экономикой Италии — он добьется успеха", — добавил Трамп. Эти твиты Конте разместил в своих аккаунтах.
В среду Конте в ходе своего первого официального визита в Москву провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На пресс-конференции по итогам этой встречи Путин отметил, что по многим актуальным вопросам международной и региональной повестки дня "позиции России и Италии близки".
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