Инцидент с Су-24, заявление Болтона и другие события дня

"Заработные платы растут беспрецедентными темпами"
Заработные платы в России растут беспрецедентными темпами, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Слова советника Трампа резко укрепили рубль
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
МВД Италии "обвинило" фанатов в аварии эскалатора
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Глава МВД Италии Маттео Сальвини прокомментировал аварию в римском метро, предположив, что ее причиной стали прыжки нетрезвых болельщиков. Об этом сообщает Cinque Quotidiano.
Болтон рассказал о допсанкциях против России
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал на пресс-конференции в Баку возможность введения новых санкций против России.
Су-24 выпустил ракету мимо полигона
Ракета, выпущенная бомбардировщиком Су-24 во время учений, упала рядом с челябинским селом Копытово вместо полигона в Курганской области. Об этом сообщает «Уралинформбюро».
Пашинян потерпел неудачу
Депутаты парламента Армении не избрали Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра страны.
Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал скандальную историю с участием полузащитника Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.
Названа стоимость проданного Рослякову ружья
Студент Владислав Росляков, устроивший нападение на колледж в Керчи, купил свое оружие за 19 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в Росгвардии.
Росгвардейцы получили право останавливать автомобили
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ включена в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения.
Назван самый пьющий город России
Агентство Zoom Market составило список самых пьющих городов на основании опроса их жителей.