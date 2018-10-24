Инцидент с Су-24 и другие события дня

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Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе
Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе

Главные события среды 

Рамблер 2 часа назад

"Заработные платы растут беспрецедентными темпами"

Заработные платы в России растут беспрецедентными темпами, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Слова советника Трампа резко укрепили рубль

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

МВД Италии "обвинило" фанатов в аварии эскалатора

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Глава МВД Италии Маттео Сальвини прокомментировал аварию в римском метро, предположив, что ее причиной стали прыжки нетрезвых болельщиков. Об этом сообщает Cinque Quotidiano.

Болтон рассказал о допсанкциях против России

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал на пресс-конференции в Баку возможность введения новых санкций против России.

Су-24 выпустил ракету мимо полигона

Ракета, выпущенная бомбардировщиком Су-24 во время учений, упала рядом с челябинским селом Копытово вместо полигона в Курганской области. Об этом сообщает «Уралинформбюро».

Пашинян потерпел неудачу

Депутаты парламента Армении не избрали Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра страны.

Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал скандальную историю с участием полузащитника Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

Названа стоимость проданного Рослякову ружья

Студент Владислав Росляков, устроивший нападение на колледж в Керчи, купил свое оружие за 19 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник в Росгвардии.

Росгвардейцы получили право останавливать автомобили

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ включена в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения.

Назван самый пьющий город России

Агентство Zoom Market составило список самых пьющих городов на основании опроса их жителей.
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