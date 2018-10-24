У антироссийской риторики в ЕС появился противовес

FT: популисты Италии увеличивают пророссийскую риторику в противовес ЕС

Итальянские популисты с момента прихода к власти увеличивают пророссийскую риторику, тем самым приближая страну к возможному противостоянию с членами Европейского союза (ЕС), которые в ближайшем будущем намерены продлить санкции в отношении Москвы , введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине , пишет Financial Times

Отмечается, что Рим по-прежнему ищет способы смягчения антиросийских санкций ЕС. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте перед визитом в Россию сказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным станет "важным шагом для правительства", и повторил, что установление дружественных отношений с Москвой является приоритетом для Италии и ее союзников.

Наблюдатели считают, что популистская коалиция в Риме в настоящее время продемонстрировала серьезную готовность к противостоянию "институциональным нормам и ограничениям", что было видно после борьбы Италии с ЕС за свой бюджетный план, пишет FT.

Подход действующего итальянского правительства на бумаге не сильно отличается от стратегии предыдущих администраций, полагает директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи . По ее словам, разница лишь в том, что предыдущие правительства Италии находили консенсус с международным сообществом, в то время как действующая администрация с большей решимостью готова бросить вызов НАТО и Европейскому Союзу.

Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини неоднократно утверждал, что европейские санкции против России вредят итальянскому бизнесу, особенно в сельскохозяйственном секторе, добавляет газета.

В материале говорится, что кулуарно Италия уже предложила пути смягчения санкций ЕС против России, при этом не отказываясь от них полностью. К январю правительства ЕС должны будут согласовать продление санкции против России на шестимесячный срок.