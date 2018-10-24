Ещё
У антироссийской риторики в ЕС появился противовес
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

FT: популисты Италии увеличивают пророссийскую риторику в противовес ЕС 

Газета.Ru + ещё 1 27 минут назад
Итальянские популисты с момента прихода к власти увеличивают пророссийскую риторику, тем самым приближая страну к возможному противостоянию с членами Европейского союза (ЕС), которые в ближайшем будущем намерены продлить санкции в отношении Москвы, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине, пишет Financial Times.
Отмечается, что Рим по-прежнему ищет способы смягчения антиросийских санкций ЕС. Так, премьер-министр Италии Джузеппе Конте перед визитом в Россию сказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным станет "важным шагом для правительства", и повторил, что установление дружественных отношений с Москвой является приоритетом для Италии и ее союзников.
Наблюдатели считают, что популистская коалиция в Риме в настоящее время продемонстрировала серьезную готовность к противостоянию "институциональным нормам и ограничениям", что было видно после борьбы Италии с ЕС за свой бюджетный план, пишет FT.
Подход действующего итальянского правительства на бумаге не сильно отличается от стратегии предыдущих администраций, полагает директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи. По ее словам, разница лишь в том, что предыдущие правительства Италии находили консенсус с международным сообществом, в то время как действующая администрация с большей решимостью готова бросить вызов НАТО и Европейскому Союзу.
Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини неоднократно утверждал, что европейские санкции против России вредят итальянскому бизнесу, особенно в сельскохозяйственном секторе, добавляет газета.
В материале говорится, что кулуарно Италия уже предложила пути смягчения санкций ЕС против России, при этом не отказываясь от них полностью. К январю правительства ЕС должны будут согласовать продление санкции против России на шестимесячный срок.
Газета.Ru: последние новости
Климкин заявил об опасности для украинцев в Белоруссии Конте раскритиковал санкции против России Депутат Рады сорвал заседание российско-украинской комиссии
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рушатся мосты и стены: стихия ударила по Кубани65
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США998
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок335
В Латвии предложили «избавиться от русских»129
«С какого бодуна»: Моргунова о беспробудном пьянстве7
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:40
Инцидент с Су-24 и другие события дня
В мире
01:36
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение