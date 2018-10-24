Киев осудили за позицию по Крыму

Пенсии не платят: нардеп осудил Киев за позицию по Крыму

Депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Мирошниченко обвинил власти Украины в дискриминации крымчан. В эфире телеканала NewsOne украинский парламентарий заявил, что Киев не выплачивает жителям Крыма пенсии, хотя считает полуостров своей территорией.

«Они [крымчане] абсолютно дискриминированы украинским государством в части соцвыплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина в его правах, а Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма пересекает границу и едет сюда», — заявил депутат.

По мнению Мирошниченко, украинские власти обязаны обеспечивать права своих граждан, и «нужно вести себя так, будто Крым украинский».

На слова украинского нардепа отреагировали в Совете Федерации РФ. По словам сенатора от Севастополя Ольги Тимофеевой, заявления о «выплате пенсий жителям Крыма» есть не что иное, как спекуляция, передает ФАН.

«Это заявление из серии спекулятивных. Реально выплачивать пенсии украинские власти не могут, но периодически подобного рода высказывания звучат из уст украинских чиновников — как в отношении Крыма, так и в отношении Донбасса», — подчеркнула сенатор.

Тимофеева напомнила, что все граждане Российской Федерации, проживающие в Крыму и Севастополе, получают пенсии из казны РФ согласно закону.

«Россия признает жителей Крыма своими гражданами. О чем еще можно говорить?» — подытожила сенатор.

По словам другого российского сенатора, Сергея Цекова , Республика Крым после воссоединения с Россией была полностью финансово обеспечена. В первые месяцы после референдума все вопросы социального характера были решены — начата выплата пенсий, зарплат бюджетникам, а также «перераспределены финансовые потоки, обеспечившие стабильность субъекта [федерации]».

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно заявляла, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности Крыма для России исторически закрыт.

В марте 2018 года Евросоюз ОБСЕ отказались отправлять свои делегации в Крым для наблюдения за ходом президентских выборов в России. В этой связи глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказались приехать на полуостров для наблюдения на выборы, так как знают, что им придется признать итоги голосования.

«Они не хотят подтвердить легитимность, так как понимают, что у нас все будет сделано по закону, и тогда, если они будут присутствовать, им придется все признать», — заявил Аксенов.

22 октября президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным рассказал, что Севастополь всегда входил в состав России — даже во время передачи Крыма Украине, которое утвердил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Путин напомнил, что в 1954 году решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР незаконно, поскольку было принято президиумом Верховного совета РСФСР, хотя по закону передачу должны были утверждать Верховные советы республик и Верховный Совет СССР.

Все это время, как отметил Путин, Севастополь был городом центрального подчинения. Под незаконную передачу он не попал, потому что про Севастополь просто забыли.

«Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — добавил российский президент.