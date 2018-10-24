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Париж может ввести санкции против Эр-Рияда
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Париж может ввести санкции против Эр-Рияда 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Франция может ввести санкции в отношении Саудовской Аравии, если будет доказана ответственность Эр-Рияда по делу о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.
"Пока факты (по делу об убийстве журналиста — ред.) не установлены и пока они не будут подтверждены нашими разведывательными службами, мы придержим свои решения", — сказал Гриво в протоколе заседания Совета министров в Елисейском дворце.
"С другой стороны, когда будет пролит свет и это будет подтверждено нашими службами, и если будет доказана ответственность Саудовской Аравии, мы сделаем выводы и примем санкции", — сказал Гриво на брифинге. Он отметил, что санкционные меры, если решение о них будет принято, будут касаться не только поставок оружия в Саудовскую Аравию.
Вместе с тем, Гриво подчеркнул, что на данный момент факты не установлены.
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