ВСУ стягивают войска к линии соприкосновения

В ЛНР заявили о стягивании украинскими военными техники к линии соприкосновения

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о том, что украинские военные подводят технику к линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Новозвановка.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В зону ответственности 14 механизированной бригады в район населённого пункта Новозвановка прибыла колонна техники противника в составе пяти грузовых автомобилей Урал и трех БТР-80», — цитирует РИА Новости Марочко.

В республике также отметили, что украинские военные наращивают запасы боеприпасов для проведения провокационных действий против ЛНР.

Ранее в республике заявили, что ВСУ продолжают подводить танки и БМП к линии соприкосновения.