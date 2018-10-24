Появились подробности об убийстве Захарченко

Самодельное взрывное устройство, заложенное в кафе «Сепар» для убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко , было оборудовано видеокамерой. Об этом сообщил телеграм-канал Wargonzo со ссылкой на источники в правоохранительных структурах ДНР.

«СВУ, заложенное в кафе "Сепар", было дополнительно оборудовано мини-камерой, позволяющей на 100% идентифицировать цель», — говорится в сообщении.

Авторы канала отмечают, что теракт планировался по тому же принципу, что и предотвращенное зимой 2017 года покушение в кафе «Пушкин».

Wargonzo также сообщает, что изначально Захарченко не планировал ехать в «Сепар», маршрут был изменен буквально за несколько минут до взрыва.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в донецком кафе «Сепар» при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного в здании.