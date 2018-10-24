Ещё
Появились подробности об убийстве Захарченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились подробности об убийстве Захарченко 

Рамблер 4 часа назад
Самодельное взрывное устройство, заложенное в кафе «Сепар» для убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, было оборудовано видеокамерой. Об этом сообщил телеграм-канал Wargonzo со ссылкой на источники в правоохранительных структурах ДНР.
«СВУ, заложенное в кафе "Сепар", было дополнительно оборудовано мини-камерой, позволяющей на 100% идентифицировать цель», — говорится в сообщении.
Авторы канала отмечают, что теракт планировался по тому же принципу, что и предотвращенное зимой 2017 года покушение в кафе «Пушкин».
Wargonzo также сообщает, что изначально Захарченко не планировал ехать в «Сепар», маршрут был изменен буквально за несколько минут до взрыва.
Опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в донецком кафе «Сепар» при взрыве самодельного взрывного устройства, заложенного в здании.
Комментарии46
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок167
Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО330
Премьер Италии обратился к Путину с «укором»151
Пашинян потерпел неудачу
Лобода перенесла срочную операцию16
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
06:12
В Москве проходят переговоры Путина и Конте
Политика
00:10
Монахи на Валааме научили молиться попугая
Общество
02:56
Премьер Италии обратился к Путину с «укором»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение