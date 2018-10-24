Киев рассмотрел в Донбассе опасность для Австралии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков передал коллеге Питеру Даттону из Австралии список из пяти лиц, которые приняли участие в вооруженных действиях на территории Донбасса. Об этом в среду, 24 октября, сообщает пресс-служба МВД Украины на своем официальном сайте.

По словам Авакова, пятеро «искателей приключений» из Австралии вошли в состав незаконных вооруженных формирований (так на Украине называют сторонников ДНР и ЛНР) на территории Донецкой и Луганской областей.

«Такие люди, получившие опыт участия в гибридных конфликтах, также опасны и для вашего общества, ведь являются носителями специфической информации, которая может вредить национальной безопасности в пользу агрессивным действиям РФ», — цитирует пресс-служба главу украинского МВД.