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Киев рассмотрел в Донбассе опасность для Австралии
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Киев рассмотрел в Донбассе опасность для Австралии 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: mvs.gov.ua
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков передал коллеге Питеру Даттону из Австралии список из пяти лиц, которые приняли участие в вооруженных действиях на территории Донбасса. Об этом в среду, 24 октября, сообщает пресс-служба МВД Украины на своем официальном сайте.
По словам Авакова, пятеро «искателей приключений» из Австралии вошли в состав незаконных вооруженных формирований (так на Украине называют сторонников ДНР и ЛНР) на территории Донецкой и Луганской областей.
«Такие люди, получившие опыт участия в гибридных конфликтах, также опасны и для вашего общества, ведь являются носителями специфической информации, которая может вредить национальной безопасности в пользу агрессивным действиям РФ», — цитирует пресс-служба главу украинского МВД.
В июле 2018 года Киев передал Международному уголовному суду (МУС) в Гааге списки иностранцев, участвовавших в конфликте на Донбассе на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос рассказал, что речь идет о нескольких сотнях человек из Италии, Испании, Албании и Сербии. В мае 2018 года он заявил, что в вооруженных действиях также принимали участие 32 российских гражданина.
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