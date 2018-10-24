Санкций не будет. Всего лишь легкий шантаж

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в парламенте страны по ситуации вокруг гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Глава государства заявил, что факт убийства установлен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, и это преступление является тщательно спланированным.
Власти Саудовской Аравии сообщили, что в рамках расследования уже задержаны 18 человек, в том числе 15 оперативников. В Эр-Рияде уверяют, что хотят установить правду и привлечь виновных к ответственности. Чем закончится расследование и зачем это нужно турецкому лидеру? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Власти Саудовской Аравии отчаянно пытаются замять возникший скандал, постоянно меняя версии произошедшего. Сейчас они уже признают, что это не случайное убийство в ходе возникшей драки, а «неуправляемая операция», к которой официальные власти не имеют отношения. Между тем, убитый журналист, выступавший в последнее время колумнистом The Washington Post, был не простым оппозиционером. Его семья, происходящая как раз из Турции, принадлежит к элите саудовского общества. Дядя Джамаля Хашогги был врачом королевской семьи. Другой его родственник — крупнейший торговец оружием и мультимиллиардер (был знаком с Дональдом Трампом, даже продал ему яхту). Тетя Джамаля — мать Доди Аль-Файеда, погибшего в парижской автокатастрофе вместе с принцессой Дианой. Так или иначе, убийство сильно подрывает имидж наследного принца, 33-летнего Мухаммеда бин Салмана, как прозападного реформатора не только за пределами страны, но и внутри ее.
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана свои счеты с саудитами, которые являются его давним региональным соперником. Особенно после подавления «арабской весны»: ведущую роль здесь сыграла консервативная монархическая коалиция во главе с ваххабитским королевством Саудовской Аравии. Анкара же тогда активно поддерживала главную движущую силу «арабской весны» в лице организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ). Турция и сейчас поддерживает их идейных и организационных наследников в Сирии как против режима Башара Асада, так и против тех группировок, которые курируют Саудовская Аравия и Катар.
Теперь у Эрдогана появился, как он полагает, шанс заявить о себе как о главном брокере в регионе на фоне дискредитации «восходящей политической звезды» принца Мухаммеда бин Салмана. Эрдоган хотя и не обвинил его лично в убийстве оппозиционера, однако в Анкаре намекают, что престарелому королю Салману надо бы сменить наследника. Помимо этого, показное возмущение убийством журналиста позволяет самому турецкому лидеру отвлечь внимание от того факта, что сам он после подавления попытки мятежа посадил в тюрьму около сотни представителей неугодной прессы.
В то же время власти США и других стран Запада не спешат с суровым осуждением произошедшего в Стамбуле. Самое жесткое, что звучит из Вашингтона, это требование провести тщательное расследование и установить виновных. О введении каких-либо ограничительных мер в отношении Эр-Рияда речи пока нет, хотя вице-президент США Майк Пенс намекнул, что санкции могут появиться. Никто тем более не созывает специально Совет Безопасности ООН, как это было в случае отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Саудовская Аравия — важный союзник США в регионе для противодействия Ирану. В королевство идут масштабные западные инвестиции, американские и британские компании активно участвуют в нефтяной торговле саудитов. Министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что королевство сможет легко компенсировать падение объемов нефтяного экспорта из Ирана после введения жестких американских санкций против этой страны и готово увеличить ежедневную добычу нефти до 11-12 млн баррелей в сутки. Эта словесная интервенция уже привела к падению нефтяных котировок.
Эр-Рияд готов заплатить. Эта плата перед промежуточными выборами в Конгресс США в виде снижения цен на бензин будет принята администрацией Трампа. Что-то, возможно, перепадет и Турции, в том числе в контексте сирийского урегулирования. Подвергать жесткому наказанию ваххабитское королевство не будут. Происходит всего лишь легкий шантаж.