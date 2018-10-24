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Бывший премьер-министр ПМР объявлена в розыск
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СМИ: бывший премьер-министр ПМР объявлена в розыск 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: WIKIPEDIA.ORG/KODRU
Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ведёт разбирательство по делу об удержании в 2015 году 30% из зарплат работников бюджетной сферы и пенсий, сообщило в среду информагентство «Новости Приднестровья».
Отмечается, что фигурантами этого уголовного дела выступают бывший премьер-министр республики Татьяна Туранская и экс-министры Оксана Буланова, Майя Парнас и Елена Гиржул, которых объявили в розыск.
Агентство напоминает, что ранее в суд было направлено уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего президента ПМР Евгения Шевчука. Он проходит по шести уголовным делам, связанным с получением взятки, незаконным удержанием 30% зарплат и пенсий, контрабандой, уклонением от налогов, растратой государственного имущества.
Шевчук сбежал из Приднестровья, место его нахождения сейчас неизвестно. В прошлом году в Кишинёве был задержан бывший министр внутренних дел Приднестровья Геннадий Кузьмичев, подозреваемый в контрабанде.
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