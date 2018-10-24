Крупнейший в истории джек-пот разыграли в США

В США неизвестный выиграл рекордный джекпот в размере почти $1,6 млрд

В американском штате Южная Каролина был продан лотерейный билет, согласно которому победитель лотереи Mega Millions стал обладателем выигрыша в размере $1,537 млрд Данная сумма является рекордной цифрой в истории лотерей США

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что пока неизвестно, кто именно стал обладателем джекпота.

Официальный представитель лотереи в Южной Каролине указала, что в рамках «процедуры обеспечения безопасности» не может назвать даже округ или город штата, в котором был продан выигрышный билет.

Уточняется, что обладатель выигрышного билета может в течение 180 дней обратиться за получением приза и сделать это анонимно. При этом продавец, который продал данный билет, получит $50 тыс.

Как указывает телеканал, со ссылкой на организаторов лотереи, джекпот оказался более чем на $50 млн меньше, чем заявлялось раньше. Ранее сообщалось, что джекпот Mega Millions достиг суммы в $1,6 млрд