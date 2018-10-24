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Крупнейший в истории джек-пот разыграли в США
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В США неизвестный выиграл рекордный джекпот в размере почти $1,6 млрд 

RT на русском + ещё 6 6 часов назад
Фото: Reuters
В американском штате Южная Каролина был продан лотерейный билет, согласно которому победитель лотереи Mega Millions стал обладателем выигрыша в размере $1,537 млрд Данная сумма является рекордной цифрой в истории лотерей США.
Об этом сообщает CBS.
Отмечается, что пока неизвестно, кто именно стал обладателем джекпота.
Официальный представитель лотереи в Южной Каролине указала, что в рамках «процедуры обеспечения безопасности» не может назвать даже округ или город штата, в котором был продан выигрышный билет.
Уточняется, что обладатель выигрышного билета может в течение 180 дней обратиться за получением приза и сделать это анонимно. При этом продавец, который продал данный билет, получит $50 тыс.
Как указывает телеканал, со ссылкой на организаторов лотереи, джекпот оказался более чем на $50 млн меньше, чем заявлялось раньше. Ранее сообщалось, что джекпот Mega Millions достиг суммы в $1,6 млрд
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