Ещё
Тимошенко захотела изменить переговоры по Донбассу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Су-24 выпустил ракету мимо полигона
Су-24 выпустил ракету мимо полигона

Тимошенко намерена изменить формат переговоров по Донбассу 

RT на русском + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что после президентских выборов на Украине изменится формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Как сообщили в пресс-службе партии, об этом политик заявила, выступая на митинге в городе Казатин Винницкой области.
«Мы добьёмся мира, но на условиях Украины. Мы вернём наш, украинский, Донбасс. В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернём 2 млн беженцев», — сказала она.
По словам Тимошенко, война на востоке Украины «кое-кому очень выгодна». Она отметила, что стране нужна сильная контрактная армия.
«В мире обострилась борьба за энергоресурсы, за еду, за землю. Если мы не станем сильными и будем не способны защищать границы, мы не сможем выжить в этом конкурентном мире», — добавила она.
Ранее Тимошенко призвала реанимировать Будапештский меморандум и разработать новую стратегию мира в Донбассе.
RT на русском: последние новости
Как Вашингтон собирается защищаться от «каравана мигрантов» Эрдоган пригласил Лукашенко посетить Турцию Копию «Титаника» спустят на воду в 2022 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок умер на борту рейса Москва-Душанбе9
Поезд порвался во время движения на МЦК21
Ушедшая под воду часть Крымского моста поднята81
Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор26
Врачи делают «все возможное»: что случилось с Лободой80
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:13
Патрушев назвал причину бойни в Керчи
Происшествия
00:44
Су-24 выпустил ракету мимо полигона
Армия
00:28
Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор
Общество
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
00:42
Россиян возмутил рейтинг самых пьющих городов
Общество
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
04:11
Поклонская прокомментировала слухи о новой партии
Политика
00:40
Шнуров намекнул на то, что женился
Шоу-бизнес
00:16
Поезд порвался во время движения на МЦК
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение