Česká pozice (Чехия): Гибридная война, или Скрипаль и Хашогги

Česká pozice (Чехия) . Но во время гибридной войны события не сопоставляются, ведь могут всплыть имена тех, кто обслуживает ее интересы. В покушении на Скрипалей британцы прямо и так быстро обвинили Россию , что идеологическую предвзятость не заметить просто невозможно. Когда же саудовский след, в отличие от российского в Солсбери, бесспорен, мы сталкиваемся с двойными стандартами, трезво и рассудительно продуманными, пишет. Но во время гибридной войны события не сопоставляются, ведь могут всплыть имена тех, кто обслуживает ее интересы.

Уже давно в центре общественного внимания остается искусственно раздуваемый скандал вокруг отца и дочери Скрипалей, которые выжили после покушения в Солсбери с применением отравляющего вещества. История недавно исчезнувшего при загадочных обстоятельствах саудовского журналиста Джамала Хашогги, которую прекрасно прокомментировал Даниэл Аниж, дает нам массу поводов для критичного сравнения двух этих эпизодов.

Сергей Скрипаль служил в российской разведке, совершил измену, был разоблачен, осужден и попал в тюрьму. Затем его помиловали и отпустили за рубеж после обмена шпионами. По прошествии нескольких лет в Великобритании на него (и его дочь) было совершено покушение, в котором он выжил. Британские власти тут же обвинили в покушении российского президента Владимира Путина , потому что, как считают британские политики, только он мог отдать приказ на подобную операцию. Вследствие этого Великобритания инициировала массовую высылку российских дипломатов и ужесточение антироссийских санкций.

Критик саудовского режима Джамал Хашогги, находившийся в Турции , как сообщают турецкие власти, был убит и расчленен в консульстве Саудовской Аравии Стамбуле после того, как пришел туда за банальной формальностью. Когда гремело дело Скрипаля, Соединенные Штаты немедленно и громогласно поддержали британцев и инициированные ими антироссийские санкции. Что касается дела Хашогги, США повели себя куда сдержаннее, и американский президент Трамп даже заявил, что бы там ни произошло, это не может повлиять на реализацию контракта об американских поставках оружия саудовцам.

Геополитическая подоплека

В самом начале 90-х годов после джентельменского интермеццо представители Запада несколько раз заверили советского президента Михаила Горбачева в том, что НАТО не будет продвигаться на восток, и Горбачев счел крепкое рукопожатие достаточной гарантией их обещаний. С тех пор отношение Соединенных Штатов к России только ухудшалось, поскольку распродажа России, процветавшая при Борисе Ельцине , с приходом Владимира Путина закончилась. Отныне любой повод для конфронтации использовался для ухудшения отношений. Поводы могли быть реальными, вероятными, воображаемыми, абсурдными и даже совершенно лживыми (для внешней политики Соединенных Штатов это не ново: взять, к примеру, хотя бы обманное оправдание агрессии в Ираке в 2003 году).

Что касается отношения Соединенных Штатов к Саудовской Аравии, то там тенденции прямо противоположны. После периода конфронтации наступила оттепель, и с приходом Трампа температура выше ноля в этих отношениях растет, как в микроволновке. Когда экзальтированный Трамп приехал из Эр-Рияда , то в победном стиле Невилла Чемберлена заявил, что обеспечил военно-промышленный комплекс США заказами на 110 миллиардов долларов.

Фантазии о Скрипале

Джордж Биб, бывший аналитик ЦРУ и советник американского вице-президента Дика Чейни, полностью опроверг все фантазии британских властей на тему того, что отравить Скрипаля попытались два сотрудника ГРУ . Они просто не могли этого сделать, поскольку добраться до ручки дома Скрипаля (хотя вообще не доказано, что они до нее добрались) они сумели бы только после того, как Скрипали покинули дом. Важно, что речь идет о «неопровержимом» доказательстве, так как российская сторона не имеет к нему никакого отношения: его привел американский аналитик, исходивший из официальных британских данных.

Вероятно, реагируя на это, британские власти «раздобыли» мнимого третьего сотрудника ГРУ, который находился в соответствующее время в Солсбери. Правда, никто не определил четко его роли в покушении. У всех этих несвязанных друг с другом периодически всплывающих дополнительных обстоятельств одна цель — отвлечь внимание общественности и сбить ее с толку. Так средства гибридной войны охарактеризовал политолог Михаэл Романцов.

Еще один гибридный фейк, согласно определению Романцова, — это информация о том, что четыре года назад Скрипаль побывал в Чешской Республике, где за ним якобы следили сотрудники ГРУ. Однако если верить тому же источнику, агенты ГРУ приехали в Чехию еще до Скрипаля. Это полностью разрушает гипотезу о слежке за Скрипалем (Только если сотрудники ГРУ не ясновидцы; или, возможно, у них была информация о перемещениях Скрипаля, предоставленная британской стороной?).

Еще одна нестыковка в том, что якобы примененный нервно-паралитический яд действует мгновенно и неотвратимо смертельно, а Скрипалю, согласно «фантазиям о Скрипале», сделалось плохо только через несколько часов, и он выжил.

Более того, британские власти упорно отказываются назвать имя, по-видимому, последнего из тех, кто видел Скрипалей еще живыми и здоровыми. Речь о женщине, которую вместе с ними зафиксировала камера видеонаблюдения всего за несколько десятков секунд до того, как им стало плохо (а это, учитывая свойства примененного нервно-паралитического вещества, делает эту женщину первой и главной подозреваемой).

Последняя капля, способная оживить увядающую фантазию, — история о якобы пропавшей бабушке одного из россиян, подозреваемого британцами. У бабушки якобы была фотография ее внука, которого наградил сам Путин, и СМИ хотели воспользоваться ею для сравнения. Однако неясно, как с помощью какой-то фотографии «фейк-мастера» собирались обойти тот факт, что Скрипали дотронулись до ручки двери своего дома прежде, чем подозреваемые россияне могли ее отравить.

Загадка исчезновения Хашогги

Турецкие СМИ опубликовали видео, на котором видно, как журналист Джамал Хашогги входит в консульство в Стамбуле. Данных о том, что он покинул консульство обнародовано не было. Для полноты картины нужно также отметить, что консульство он все же мог покинуть живым и здоровым, но, скажем, переодетым (правда, в таком случае история приобрела бы иной поворот).

Как передает турецкая газета «Дейли Сабах», у турецкой полиции есть запись, сделанная в турецком консульстве в день, когда Хашогги туда пришел. Происхождение записи неясно: она могла быть получена при прослушке консульства (но это означало бы беспрецедентный и провокационный провал турецкой стороны). Также есть предположения, что запись могла сделать сама жертва с помощью смарт-часов, синхронизированных с айфоном. Нельзя также исключать, что запись ненастоящая (вспомним, какая шумиха несколько лет назад поднялась вокруг криков и звуков ударов в помещениях полиции Брно, а потом выяснилось, что разведка отрабатывала поведение в критических ситуациях, и для учений просто выбрали неподходящее время и место).

Непроверенные (и трудно проверяемые) источники приводят ужасающие подробности пыток Хашогги и последующего избавления от его тела. Турецкие следователи идентифицировали судмедэксперта и патологоанатома Салаха Мухаммеда Тубайджи, который якобы несет ответственность за произошедшее, среди пятнадцати человек, приезжавших в тот роковой день в консульство.

Интерпретация дела Скрипаля

Ясно, что в деле Скрипаля много неясного. Опытным разведчикам кажется смешной версия о российской мести, которой придерживаются только дилетанты и идеологические пешки. Тут встает вопрос, зачем россиянам подобный скандал перед чемпионатом? Ничего хорошего он им не принес.

Однако буквально убойный аргумент — это временная несостыковка в последовательности событий. Она неизбежно всплыла бы при реконструкции произошедшего, которая проводится в цивилизованных странах (хотя британская уголовно-правовая практика отличается от других, как подтвердило дело убитого чешского гражданина, убийцу которого освободили как лицо, защищавшее себя). Таким образом, отравление Скрипалей не имеет никакого отношения к подозреваемым россиянам, которые сумели бы добраться до ручки их дома только после того, как отец и дочь покинули дом. Поэтому совершенно неважно, кто эти люди: продавцы горячей воды или сотрудники ГРУ.

Тем не менее британское правительство упорно придерживается версии о российской мести, при этом, вероятно, полностью исключая другой вариант. А ведь, по некоторым предположениям, Скрипаль хотел распрощаться с британцами, а значит, причины для мести были у них самих.

Отсутствие у британцев другой версии произошедшего бросается в глаза, как и то, что нет записей с камер видеонаблюдения вокруг дома Скрипалей. Камеры должны были записать, как россияне чем-то обрабатывали ручку дома. Камеры вблизи дома есть, и тем не менее они не зафиксировали ничего из того, в чем британцы обвиняют россиян. Иначе записи, несомненно, уже давно были бы обнародованы. Поэтому британские власти будут оправдываться тем, что камеры есть повсюду, но только, как назло, не там, где проживал столь видный представитель британских спецслужб. Думайте об этом, что хотите, но где-то здесь кроется проклятый фейк.

В покушении на Скрипалей британские власти прямо обвинили Россию, да так быстро, что идеологическую предвзятость не заметить тут просто невозможно. Кстати, до сих пор инцидент не расследован по всем процессуальным нормам (хотя, повторюсь, судя по всему, для обвинения в Великобритании достаточно «твердо убежденного» судьи, а доказательная база роли не играет; вероятно, по этой причине британской судебной системе недостает апелляционной инстанции).

Интерпретация дела Хашогги

Ситуация в данном случае отличается сразу по нескольким пунктам. В Солсбери британцы сумели локализовать передвижения подозрительных россиян (отвлечемся от несостыковок по времени) максимум в 500 метрах от жилища Скрипаля. В Стамбуле подозрительная саудовская команда вошла непосредственно в то же здание, что и пропавший Хашогги. Время пребывания их всех в консульстве совпадает.

Однако опять встает вопрос мотивации. Недавно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман привлек внимание к себе сразу несколькими прогрессивными инициативами, включая систематическую отправку молодых людей для обучения на Запад. В глазах ультраконсерваторов и исламистов это, несомненно, несет в себе опасность вестернизации будущей саудовской элиты. Кстати, на Западе совершенно банальное право женщин на вождение автомобиля в Саудовской Аравии произвело практически фурор. Таким образом, можно сказать, что и бен Салману ответственность за убийство противника режима ничего хорошего не принесла бы.

В данном случае, когда саудовский след, в отличие от российского в Солсбери, бесспорен, мы сталкиваемся с двойными стандартами, трезво и рассудительно продуманными. Американский президент Трамп заявил, что, возможно, мы имеем дело с очередным случаем, когда невиновного вопреки презумпции невиновности априори называют преступником, и чтобы оправдаться, он сам должен представить доказательства.

Госсекретарь Майк Помпео уверен, что расследование по этому делу будет основательным, прозрачным и скорым. Я не знаю, как всего этого он хочет достичь разом и вместе, но стремление есть. Правда, сосредоточиться все-таки следовало бы на доказательствах, и этого было бы достаточно.

Что касается подозрений (аналогичных британским «антипутинским») о том, что в содеянном виноват непосредственно глава государства, то Трамп просто заверил ибн Салмана, что за смертью Хашогги (как о ней, правда, можно говорить, если нет трупа?) могут стоять саудовские активисты, которые Эр-Рияду не подчиняются.

Не обязательно симпатизировать Саудовской Аравии, но из уважения к самим себе стоит признать, что, даже несмотря на весьма глупое заявление бывшего якобы высокопоставленного американского дипломата, который многие годы проработал в Саудовской Аравии, для «Вашингтон пост» («Подобное никогда не могло бы произойти без согласия Мухаммеда ибн Салмана. Никогда, никогда, никогда»), оснований для сомнений действительно много.

В определенном смысле положение Владимира Путина очень похоже на ситуацию Мухаммеда ибн Салмана: кто-то совершил конкретное преступление, а ответственность хотят свалить на него. Вот бы только западное сообщество проявило такую же сдержанность, как в саудовском случае, и к россиянам.

Правда, это лишь одна из гипотез. На самом деле ситуации Путина и ибн Салмана могут быть диаметрально противоположными. Все, однако, зависит от фактов, то есть, в частности, от того, насколько в западной научной традиции устоялось представление о непрерывности времени, или же суд будет готов поверить во временные скачки?

Двойные стандарты

Американский президент Трамп без колебаний присоединился к инициированным британцами антироссийским санкциям, хотя они были основаны бог знает на чем. Теперь же он сдержанно высказывается о возможном расторжении контрактов на поставки вооружений Саудовской Аравии в случае, если будет доказано, что в Стамбуле было совершено преступление и Мухаммед ибн Салман несет за него ответственность.

«Я скажу вам, чего делать не хочу. «Боинг" (Boeing), „Локхид" (Lockheed Martin Corporation), „Рэйтеон" (Raytheon) — вот те компании, которые я не хочу лишить рабочих мест. Я не хочу потерять эти контракты“.

Звучит не очень красиво, зато ясно.

Правда, Трамп еще на американской земле невольно внес свой вклад в американский экспорт демократии и прав человека, под которым, однако, скрывается безжалостная экономическая война. Демократия и права человека в ней тоже играют роль, но самую последнюю. Это проявилось в виде давления со стороны Конгресса, который хочет сам расследовать обстоятельства исчезновения журналиста Хашогги. И если конгрессмены придут к выводу, что права человека были нарушены, против Саудовской Аравии будут введены экономические санкции.

И хотя ничего еще не было расследовано (как и в российском случае), саудовская сторона, по-видимому, уже понесла потери. Некоторые американцы отказались от участия в престижном инвестиционном форуме, запланированном на конец октября в Эр-Рияде. Кое-кто в Вашингтоне рвет связи с саудовским правительством. И все это потому, что по репутации принца ибн Салмана был нанесен удар (без всяких доказательств). Вот как Соединенные Штаты наживают себе в мире настоящих и непримиримых врагов.