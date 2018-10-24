Ураган уничтожил остров на Гавайях

Один из островов Гавайского архипелага исчез под водой после урагана "Валака", недавно бушевавшего в этом регионе Тихого океана.

Как сообщает служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (U. S. Fish and Wildlife Service), полное затопление участка суши подтвердили полученные со спутника изображения.

Длина острова, называемого "Восточным, составляла один километр, а ширина — 120 метров. Он был вторым по величине в составе самого большого атолла Северо-Западных островов Гавайского архипелага "Френч-Фригат-Шолс", который является частью Морского национального памятника США Папаханамокукакеа.

По словам климатолога из Гавайского университета Чипа Флетчера, в последний раз он обследовал "Восточный" в июле этого года. Ученые знали, что остров окажется затопленным, но предполагали, что на это уйдет еще несколько десятилетий.

Остров имел важное значение для местной дикой природы.

Как рассказал биолог Национального управления океанических и атмосферных исследований Чарльз Литтнан, на "Восточном" находились гнезда почти половины популяции зеленых морских черепах. Кроме того, здесь же выводили свое потомство Гавайские тюлени-монахи. Оба этих вида животных находятся под угрозой исчезновения.

По имеющимся у сотрудников национальных служб данным, незадолго до урагана все животные перебрались на другие острова атолла. Однако, уже понесенный ущерб и его последствия еще предстоит изучить. Кроме того, ученые не исключают, что из-за изменений климата участь "Восточного" могут разделить и другие острова Гавайского архипелага.