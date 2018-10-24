Ещё
Ураган уничтожил остров на Гавайях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Су-24 выпустил ракету мимо полигона
Су-24 выпустил ракету мимо полигона

Ураган уничтожил остров на Гавайях 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: кадр видео
Один из островов Гавайского архипелага исчез под водой после урагана "Валака", недавно бушевавшего в этом регионе Тихого океана.
Как сообщает служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (U. S. Fish and Wildlife Service), полное затопление участка суши подтвердили полученные со спутника изображения.
Длина острова, называемого "Восточным, составляла один километр, а ширина — 120 метров. Он был вторым по величине в составе самого большого атолла Северо-Западных островов Гавайского архипелага "Френч-Фригат-Шолс", который является частью Морского национального памятника США Папаханамокукакеа.
По словам климатолога из Гавайского университета Чипа Флетчера, в последний раз он обследовал "Восточный" в июле этого года. Ученые знали, что остров окажется затопленным, но предполагали, что на это уйдет еще несколько десятилетий.
Остров имел важное значение для местной дикой природы.
Как рассказал биолог Национального управления океанических и атмосферных исследований Чарльз Литтнан, на "Восточном" находились гнезда почти половины популяции зеленых морских черепах. Кроме того, здесь же выводили свое потомство Гавайские тюлени-монахи. Оба этих вида животных находятся под угрозой исчезновения.
По имеющимся у сотрудников национальных служб данным, незадолго до урагана все животные перебрались на другие острова атолла. Однако, уже понесенный ущерб и его последствия еще предстоит изучить. Кроме того, ученые не исключают, что из-за изменений климата участь "Восточного" могут разделить и другие острова Гавайского архипелага.
Российская Газета: последние новости
США обвинили Венесуэлу в финансовой поддержке каравана мигрантов Американские общественники захотели приехать в Крым Копия "Титаника" выйдет в первый рейс по Атлантике в 2022 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок умер на борту рейса Москва-Душанбе9
Поезд порвался во время движения на МЦК21
Ушедшая под воду часть Крымского моста поднята81
Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор26
Врачи делают «все возможное»: что случилось с Лободой80
Видео
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
01:13
Патрушев назвал причину бойни в Керчи
Происшествия
00:44
Су-24 выпустил ракету мимо полигона
Армия
00:28
Пока вы спали: В Москве обрушился эскалатор
Общество
01:44
Подделка на миллионы: чем оказались свитки Мертвого моря
Наука и техника Статьи
00:42
Россиян возмутил рейтинг самых пьющих городов
Общество
09:24
Раскрыт секрет изменения внешности агентов ЦРУ
В мире США
04:11
Поклонская прокомментировала слухи о новой партии
Политика
00:40
Шнуров намекнул на то, что женился
Шоу-бизнес
00:16
Поезд порвался во время движения на МЦК
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение