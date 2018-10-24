Ещё
На Гавайях исчез остров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Гавайях после урагана исчез остров 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: кадр видео
Один из островов Гавайского архипелага ушел под воду после урагана "Валака", сообщает RT.
Согласно данным Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США, спутники зафиксировали полное затопление острова "Восточный". Его длина составляла один километр, а ширина — 120 метров, что делало его вторым по величине в составе северо-западного атолла.
Ученые считают, что из-за изменений климата затопленными могут оказаться и другие острова.
Архипелаг состоял из 24 островов и атоллов, расположенных в северной части Тихого океана.
На затопленном острове располагалось около половины популяции зеленых морских черепах, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения.
Последние новости
Шойгу раскрыл тайный замысел Запада: что хотят сделать с Россией Тимошенко рассказала о будущем Донбасса Рогозин прокомментировал заявление Могерини о "европейском" море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО185
Премьер Италии обратился к Путину с «укором»173
Пашинян потерпел неудачу62
Раскрыты новые подробности убийства Захарченко79
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема110
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Погода
06:12
В Москве проходят переговоры Путина и Конте
Политика
00:10
Монахи на Валааме научили молиться попугая
Общество
02:56
Премьер Италии обратился к Путину с «укором»
Политика
02:36
Могерини назвала Черное море «европейским»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение